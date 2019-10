Bosnialle iso takaisku – tähtihyökkääjä ei pelaa Suomea vastaan

EM-karsinnassa Suomea vastaan käytännössä pakkovoiton edessä oleva Bosnia-Hertsegovinan jalkapallomaajoukkue sai musertavan uutisen Italiasta: joukkueen tähtihyökkääjä ja kapteeni Edin Dzeko ei pelaa Suomea eikä Kreikkaa vastaan poskiluun murtuman takia. Asiasta kertoi maan jalkapalloliitto maanantaina.

Italian pääsarjaseura AS Romaa edustava Dzeko, 33, loukkaantui sunnuntain ottelussa Cagliaria vastaan. Hän käy leikkauksessa maanantaina, ja toipumiseen mennee 3–4 viikkoa.

– Tämä sotkee suunnitelmiamme, Bosnia-Hertsegovinan päävalmentaja Robert Prosinecki myönsi.

Dzeko on tehnyt meneillään olevissa EM-karsinnoissa kolme maalia, kaikki kolmessa viime pelissään. Suomelle kesäkuussa Tampereella 0–2 hävinnyt Bosnia-Hertsegovina on karsintalohkossa neljäntenä, viiden pisteen päässä Suomesta, kun neljä karsintakierrosta on pelaamatta. Bosnia isännöi Suomea lauantai-iltana Zenicassa.