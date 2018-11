Boston Bruins antoi Tuukka Raskille vapaata "henkilökohtaisten syiden takia"

Jääkiekon NHL:ssä pelaava Boston Bruins ilmoitti perjantaina kotisivuillaan, että suomalaismaalivahti Tuukka Raskille on myönnetty vapaata henkilökohtaisten syiden takia. Bruins ei täsmentänyt yhden virkkeen mittaisessa tiedotteessaan, miten pitkään Raskin on määrä olla sivussa eikä täsmentänyt, mikä on poissaolon tarkka syy.

– Kyseessä ei ole terveyteen liittyvä asia. On tärkeää kunnioittaa hänen yksityisyyttään ja antaa hänen käsitellä asiaa lähipäivinä, Bruinsin general manager Don Sweeney sanoi seuran Twitter-tilillä.

Rask oli poissa Bruinsin perjantain jääharjoituksista. Raskin alkukausi on sujunut ailahdellen. Hän on saanut tililleen kahdeksan ottelua, ja torjuntaprosentti on 90,1.

Bostonilaisjoukkueen päävalmentaja Bruce Cassidy sanoi Twitterissä, että slovakkimaalivahti Jaroslav Halak aloittaa ainakin Toronto-ottelun, joka pelataan Suomen aikaa lauantain ja sunnuntain välisenä yönä.