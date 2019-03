Boston katkaisi Tampan voittoputken – Tuukka Raskille 20 torjuntaa ja syöttöpiste

Boston Bruins onnistui katkaisemaan Tampa Bayn 11 ottelua kestäneen voittoputken jääkiekkoliiga NHL:ssä torstaina. Ottelu päättyi Bostonin 4–1-voittoon sen kotikaukalossa.

Samalla Bostonin oma pisteputki venähti 15 ottelun mittaiseksi. Joukkue on siis hankkinut viimeisistä 15 ottelusta vähintään yhden pisteen. Kyseisistä otteluista voittoja on 11, ja loput neljä peliä Bruins on hävinnyt joko jatkoajalla tai voittolaukauskilpailussa.

Bostonin maalivahti Tuukka Rask osallistui joukkueensa maalintekoon kirjauttamalla ensimmäisestä osumasta syöttöpisteen. Rask käynnisti toisessa erässä Bostonin hyökkäyksen siirtämällä kiekon omalla alueella Torey Krugille, jonka pitkä pystysyöttö tavoitti hyökkäysalueella Jake DeBruskin. Kanadalaishyökkääjän rannelaukaus muutti maalin edustalla suuntaa Toronton puolustajan mailasta, minkä jälkeen kiekko oli Toronto-vahti Louis Dominguen selän takana.

Pääasiallisessa tehtävässä eli maalin vartioinnissa Raskille kertyi 20 torjuntaa.

Bruins nuiji Tampa Bayn lopullisesti jäähän kolmannen erän puolivälissä tekemällä kolme maalia vajaaseen puoleentoista minuuttiin. Tampan Anthony Cirelli kaunisteli lukemat 4–1:een, kun kolmatta erää oli pelattu hieman alle 14 minuuttia.

Islanders voitti Toronton, Filppula onnistui maalinteossa

New York Islandersin Valtteri Filppula teki joukkueensa neljännen maalin, kun Islanders voitti kotonaan Toronto Maple Leafsin maalein 6–1. Maali syntyi aivan toisen erän lopulla, ja sen toiseksi syöttäjäksi merkittiin Leo Komarov. Islandersin Casey Cizikas teki joukkueen maaleista kaksi. Toronton Kasperi Kapanen jäi tällä kertaa ilman tehomerkintöjä.

Toronto on itälohkossa kolmantena ja Islanders neljäntenä.

Kanadalaishyökkääjä John Tavares palasi entiseen kotikaukaloonsa ensimmäistä kertaa Toronton paidassa. Tavares pelasi NHL-uransa ensimmäiset yhdeksän kautta Islandersissa ja siirtyi täksi kaudeksi Torontoon. Islandersin kannattajat tervehtivät joukkueen entistä kapteenia buuauksilla.

Tavares jäi ottelussa pisteittä.