Bottas ahdisti Hamiltonia aika-ajoissa ja pyrkii sunnuntaina ohi – odottaa ensimmäistä mutkaa edeltävää kiihdytyskilpailua

Mercedeksen suomalaiskuljettaja Valtteri Bottaksella on selkeä tehtävä sunnuntaina ajettavassa formula ykkösten Unkarin gp:ssä. Lähdön on onnistuttava, jotta Bottas pystyisi haastamaan tallitoverinsa Lewis Hamiltonin ja ahdistelemaan hallitsevaa maailmanmestaria jo kilpailun alkumetreillä.

– Siitä tulee kiihdytyskilpailu ensimmäiseen mutkaan, Bottas tuumi lauantain aika-ajojen jälkeen.

Lauantaina ahdistelu onnistui jo varsin hyvin. Bottas porhalsi parasta vauhtia kisaviikonlopun kolmansissa vapaissa harjoituksissa ja jätti Hamiltonin toiseksi. Aika-ajossa Mercedes-kaksikko oli omissa nopeusluokissaan, mutta Hamilton nappasi paalupaikan ennen MM-sarjaa johtavaa Bottasta.

– Näin (aika-ajon) lopussa, että aikani on vähintäänkin erittäin lähellä Lewisin aikaa. Olemme nähneet, että tiiminä tasomme on erittäin vahva ja melko kaukana muista tiimeistä. Se on tietysti hyvä asia meidän kannaltamme, Bottas kuvaili Mercedeksen ylivoimaa.

Toisen lähtörivin vallanneet Racing Pointin Lance Stroll ja Sergio Perez jäivät noin sekunnin kärkikaksikon ajoista. Bottas oli melko tyytyväinen toiseen sijaansa, mutta pieni lisäterävyys olisi voinut tuoda paalupaikan. Toisaalta Hamiltonin suoritus oli niin ehjä, että Bottakselta olisi vaadittu lähes ihmetemppuja.

– Minun kierrokseni olivat ok. Aika-ajon kolmannen vaiheen kierrokseni oli todella hyvä, mutta emme voineet mennä nopeammin. Lewis teki hienosti töitä tänään kuten aina, Bottas kehaisi kohteliaasti.

Bottakselle kelpaa vain voitto

Myös Hamiltonilta irtosi muutama lämmin sana Bottakselle.

– Valtteri ei tee hommaani helpoksi. Hän tekee hyvin töitä ja antaa painetta. Huomenna pitää olla hereillä heti alussa, Hamilton painotti lähdön merkitystä.

Hamilton kehui vuolaasti Mercedeksen tiimiä, joka edesauttoi britin kolmannen kerran peräkkäin paalulle Unkarissa. Kaikkiaan Hamiltonilla on Unkarissa seitsemän paalupaikkaa ja koko uralla tasaluku 90.

– Minun täytyy nipistää itseäni, Hamilton sanoi ja viittasi saavutuksiin.

Tämän vuoden MM-sarjassa Hamilton on vielä takaa-ajajana. Bottas on kasannut 43 pistettä, ja Hamiltonilla on kuusi vähemmän. Bottas voitti kauden avauskilpailun ja oli toinen viime viikonloppuna, joten sunnuntaina hän yrittää jatkaa palkintokorokesuoraansa.

– Pistetilanne on melko hyvä, mutta minun pitää voittaa kilpailuja. Se on ainoa tavoite sunnuntaina, ja olen varma, että ensimmäisestä kierroksesta tulee mielenkiintoinen, Bottas kertoi.

Hamilton jahtaa jo kahdeksatta voittoaan Unkarissa.

Bottas ei ole onnistunut nousemaan korkeimmalle palkintokorokkeelle Hungaroringin radalla, mutta suomalaiskonkari Kimi Räikkösellä on sieltä yksi voitto. Nyt hänelle ei ole luvassa juhlatunnelmaa, koska Räikkönen ja Alfa Romeo -tallitoveri Antonio Giovinazzi jäivät viimeiseen lähtöriviin.