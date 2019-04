Bottas ajoi paalupaikalle Kiinan gp:ssä – Räikkönen karsiutui kolmannesta aika-ajojaksosta ensi kertaa sitten 2016 Unkarin gp:n

Formula ykkösten MM-sarjaa johtava Valtteri Bottas starttaa paalupaikalta kauden kolmanteen MM-sarjan kilpailuun. Paalupaikka on Bottakselle kauden ensimmäinen. Shanghaissa hän ylsi ensi kertaa urallaan eturiviin.

– Viikonloppu on ollut todella hyvä tähän asti. En saanut kolmannella aika-ajojaksolla ihan täydellistä kierrosta, mutta se oli riittävän hyvä, autoonsa tyytyväinen Bottas sanoi F1:n kenttähaastattelussa.

Sunnuntaina ajettava Kiinan gp on erityisen juhlava, sillä se on F1:n historian tuhannes kilpailu.

Mercedeksen Bottas oli aika-ajossa 0,023 sekuntia nopeampi kuin tallikaverinsa Lewis Hamilton. Hamilton tuumasi kenttähaastattelussa, että hänen täytyy yrittää kuroa ero Bottakseen huomenna. Bottas tietää kisan haasteet.

– Kisan strategia on tosi tärkeä, Bottas totesi C More Maxin tv-haastattelussa.

Kolmanneksi aika-ajossa päätyi Ferrarin Sebastian Vettel ennen tallikaveriaan, Monacon Charles Leclerciä. Ferrarit jäivät Mercedeksen vauhdista noin kolmen sekunnin kymmenystä.

Red Bull -tallin Max Verstappen ja Pierre Gasly olivat aika-ajon viides ja kuudes. He lähtevät kisaan kolmosrivistä.

Räikkönen harmitteli renkaita

Kimi Räikkösen 53 kilpailun mittainen sarja kolmanteen aika-ajojaksoon pääsemisestä katkesi Shanghaissa. Alfa Romeo Racingin Räikkönen oli toisen aika-ajojakson 13:s ja karsiutui viimeisestä jaksosta.

Räikkönen kertoi C More Maxin tv-haastattelussa, ettei saanut renkaita toimimaan toivomallaan tavalla. Hänen tallikaverinsa Antonio Giovinazzi jäi aika-ajossa ilman aikaa, ja talli kertoi Twitterissä tutkivansa auton voimansiirtoa.

Räikkönen ajoi tähän päivään asti joka kerta kolmannessa aika-ajojaksossa vuoden 2016 Unkarin gp:n jälkeen.

Albonin kolari säikäytti

Toro Rosson tulokaskuljettaja Alexander Albon menetti kolmansissa harjoituksissa autonsa hallinnan ja törmäsi pääsuoralle tultaessa ratavalliin harjoitusjakson lopussa. Thaimaata edustava Albon, 23, selvisi rytäkästä vammoitta, mutta ei päässyt ajamaan aika-ajossa.

– Olen kunnossa. Anteeksi, Albon harmitteli rysäystä tallinsa insinööreille.

Terveystarkastus antoi Albonille puhtaat paperit, mutta aika-ajon esti auton romuttuminen.

- - - -

korjattu aiempaa uutista klo 11.59. Verstappen ja Gasly lähtevät kolmosrivistä, ei kolmosruudusta