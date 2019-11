Bottas ampaisee nälkäisenä Yhdysvaltain osakilpailuun – "Olen tehnyt virheitä, jotka ovat maksaneet minulle parempia lähtöpaikkoja"

Valtteri Bottas on tällä kaudella toistanut useampaan otteeseen kehittyneensä paljon ja ajavansa uransa parasta kautta. Se ei kuitenkaan ole muuttanut järjestystä MM-sarjassa, jossa Lewis Hamilton on ennen tulevan viikonvaihteen Yhdysvaltain osakilpailua 74 pistettä suomalaista edellä.

– Jokainen kuljettaja kehittyy ja niin kauan kuin haluaa, voi kehittyä. Lewis hakee kehitystä koko ajan. Hän ei löysäile, vaan tekee koko ajan töitä kehittyäkseen. Mutta ainakin minun ja tallin näkökulmasta, meidän suoritustemme ero pienenee, enkä minä varmastikaan ole saavuttanut omaa huippuani. Minun on siis tehtävä töitä ja kehityttävä. Ei ole epäilystään siitä, että hän on motivoitunut voittamaan vaikka kuinka monta maailmanmestaruutta, mutta kukaan ei tiedä, miten motivoitunut minä olen sisimmässäni voittamaan ensimmäisen mestaruuteni, Bottas sanoi Austinissa torstaina.

Vaikka Bottas voittaisi viikonvaihteen kisan, Hamilton voi silti varmistaa maailmanmestaruuden jo Austinissa.

– Se on totta. Jäljellä on enää muutama viikonvaihde, ja tekemieni virheiden tai heikkojen suoritusten takia olemme tässä tilanteessa. Tulen tähän viikonloppuun erittäin nälkäisenä. Japanin kilpailu muistutti taas siitä, miksi ajan. Menestyksekkäästä viikonlopusta tuleva tunne on mahtava ja haluan saada sen tunteen taas tänä viikonloppuna. Pisteiden suhteen en voi tehdä kuin parhaani, Bottas sanoi.

Monia tiukkoja aika-ajoja

Kauden alussa Bottas ajoi nopeampia tuloksia aika-ajoissa, mutta Hamilton on parantanut kauden mittaan.

– Meillä on ollut monia tiukkoja aika-ajoja. Erot eivät ole olleet isoja. Muuttujia on paljon, ja asiat voivat muuttua nopeasti, mutta kokonaissuoritus voisi aina olla parempi. Olen tehnyt virheitä, jotka ovat maksaneet minulle parempia lähtöpaikkoja. Meksikon kisa oli hyvä esimerkki siitä, Bottas kertasi.

Sää Austinissa oli ensimmäisten harjoitusten aattona kolea, mutta Bottas suhtautui sään aiheuttamiin mahdollisiin rengasongelmiin huumorilla.

– Olen lyhythihaisessa paidassa, kuten näette, Bottas naureskeli.

– Ei ongelmaa, kaikki hyvin. Kuten näimme talvitesteissä, kylmissä lämpötiloissa, kun radan lämpötila laskee tietyn rajan alle, renkaiden pinta alkaa helposti karhentua ja repeillä, joten se on yksi huolenaihe. Mutta ei tämä ole niin kuin Suomi talvella, joten kaikki hyvin, Bottas sanoi.