Bottas ei vielä luovuta: "Jäljellä on yli kymmenen kisaa"

Valtteri Bottas ei vielä suostu luopumaan formula ykkösten MM-haaveistaan, vaikka ero Mercedes-tallikaveri Lewis Hamiltoniin kasvoi jo 30 pisteen suuruiseksi sunnuntain Britannian gp:ssä.

Ero näytti ensin kasvavan vain 12 pisteeseen, mutta Bottas putosi kisan lopussa kakkossijalta pistesijojen ulkopuolelle rengasrikon takia. Myös Hamilton koki rengasrikon, mutta sai voitettua kisan hyvän onnen siivittämänä.

– Ei tämä tietenkään ole ihanteellista, mutta jos kaikki menee suunnitelmien mukaan, kisakalenteria on jäljellä vielä yli kymmenen kisan verran, Bottas tuumi.

– Olisi tietysti parasta olla aina pistekärjessä, hävisimme nyt paljon pisteitä. Minulla ei oikeastaan olisi varaa tällaiseen, mutta Lewis pääsi tänään pälkähästä.

Bottaksen katse on jo seuraavassa kisassa, joka ajetaan samalla Silverstonen radalla ensi viikonloppuna.

– Täytyy pysyä positiivisena. Jos alkaisin nyt ajatella että peli on pelattu, niin sitten se olisi. En tee niin, jatkan taistelua, koskaan ei tiedä mitä tapahtuu, suomalainen vakuutti.

– Minun täytyy nyt maksimoida kaikki tilaisuudet, se on vain itsestäni kiinni. Toivottavasti ei tule enää epäonnea. Minun täytyy olla paalulla ja voittaa kisoja. Otan vain kisan kerrallaan ja keskityn aina kunkin viikonlopun tulokseen.

Hamiltonin rengas hajosi kisan viimeisellä kierroksella, mutta etumatka oli sen verran iso, että brittikuski sai nilkutettua ruutulipulle ykkösenä.

Bottaksella ei ollut yhtä hyvä tuuri. Bottas oli matkalla kohti selkeää kakkossijaa, kun hänen renkaansa hajosi kolmanneksi viimeisen kierroksen alkaessa. Bottas joutui nilkuttamaan kokonaisen kierroksen kolmella pyörällä, ja käytyään varikolla hän oli pudonnut pistesijojen ulkopuolelle.

Bottas tuli ruutulipulle aivan Sebastian Vettelin perässä sijalla 11 eikä näin saanut kisasta yhtäkään MM-pistettä.

– Olen hyvin pettynyt, olin hyvin epäonninen. Sain rengasrikon ja minun piti ajaa vielä koko kierros, Bottas totesi kisan jälkeen.

– Tiesimme, että se oli pitkä stintti koville renkaille. Yritin pistää painetta Lewisille, mutta loppua kohti renkaissa alkoi olla koko ajan enemmän tärinää. Aloin säästellä niitä, mutta sitten se vain tapahtui yhtäkkiä.

Verstappen lähellä voittoa

Bottaksen rengasrikko nosti Red Bullin Max Verstappenin kisassa kakkoseksi ja Ferrarin Charles Leclercin kolmoseksi. Renaultin Daniel Ricciardo nappasi nelossijan ennen McLarenin Lando Norrisia.

Verstappen hävisi Hamiltonille vain reilut viisi sekuntia ja olisi voittanut kisan, ellei olisi käynyt paria kierrosta ennen loppua varikolla hakemassa uudet renkaat pystyäkseen ajamaan kilpailun nopeimman kierroksen.

Hamilton totesi säästäneensä renkaitaan jo ennen Bottaksen ajautumista ongelmiin ja ihmetelleensä sitä, ettei suomalainen vaikuttanut säästävän omia kumejaan.

– Viimeisillä kierroksilla hölläsin vauhtia, sitten viimeisellä kierroksella se vain hajosi. Olin aivan sydän kurkussa, en meinannut päästä viimeisistä mutkista läpi, Hamilton kertoi.

Kisassa nähtiin muitakin rengasrikkoja, mikä tietää F1:n rengastoimittajalle Pirellille paljon töitä. AlphaTaurin Daniil Kvjat ajoi rajusti ulos kisan alkuvaiheessa hänen renkaansa petettyä kovavauhtisessa Maggotts-mutkassa. Kohti nelossijaa matkalla ollut McLarenin Carlos Sainz putosi pois pisteiltä hänen renkaansa hajottua viimeistä edellisellä kierroksella.

Räikkösellä kehno kisa

Hamilton on nyt voittanut kotikisansa Britannian gp:n ennätykselliset seitsemän kertaa. Yhteensä brittikuskilla on nyt 87 gp-voittoa, ja hän on enää neljän voiton päässä Michael Schumacherin 91 voiton ennätyksestä.

Kisa sujui alusta asti Mercedeksen hallinnassa. Bottas sai kakkosruudusta hieman paremman lähdön kuin paalumies Hamilton, mutta Silverstonen lähtösuora on lyhyt, eikä suomalainen ehtinyt ohittaa tallitoveriaan ennen ensimmäistä mutkaa. Bottas pysytteli sen jälkeen lähellä Hamiltonia, muttei pystynyt haastamaan tätä. Kisa oli hyvin suoraviivainen ennen viimeisten kierrosten dramatiikkaa.

Turva-auto vieraili radalla kahdesti. Ensin avauskierroksen jälkeen, kun Kevin Magnussen ajautui seinään Alexander Albonin törmättyä häneen, ja sitten reilut 10 kierrosta myöhemmin Kvjatin ulosajon takia.

Alfa Romeon Kimi Räikkösen kilpailu oli täydellinen pannukakku. Hän tuli ruutulipulle viimeisenä maaliin ajaneista ja oli 17:s. Räikkönen surkean kisan kruunasi etusiiven hajoaminen kisan lopussa.