Bottas hallitsi aika-ajoa ja nautti adrenaliiniryöpystä

Espanjan gp:n aika-ajot olivat Valtteri Bottakselle täysosuma. Mercedeksen suomalaiskuljettaja hallitsi tapahtumia Barcelonassa ja ajoi selvällä erolla paalupaikalle. Aika-ajojen ykkössija on Bottakselle kolmas peräkkäinen.

– Nautin tuosta todella paljon. Nautin adrenaliiniryöpystä, jonka saamme noista kierroksista. Olen erittäin tyytyväinen, Bottas sanoi lauantain aika-ajon jälkeen.

Bottas jätti toiseksi yltäneen tallikaverinsa Lewis Hamiltonin 0,634 sekunnin päähän. Ero on F1-sarjan aika-ajoissa poikkeuksellisen iso.

Sunnuntain kisaan lähtee kolmannesta ruudusta Ferrarin Sebastian Vettel, neljännestä Red Bullin Max Verstappen ja viidennestä Ferrarin Charles Leclerc. Alfa Romeon Kimi Räikkönen sijoittui aika-ajossa 14:nneksi.

Bottas oli erittäin tyytyväinen kierrokseensa, joka heitti hänet ylivoimaisesti paalupaikalle.

– Noin nätin kierroksen ajaminen on ehdottomasti hienoa. Nautinnollisinta on, kun auto toimii, kuten haluat sen toimivan, Bottas sanoi.

Hän myönsi yllättyneensä, että Hamilton jäi niin isolla marginaalilla taakse.

– En osaa sanoa Lewisin kierroksesta, mutta omalla kierroksellani aika lailla kaikki napsahti paikoilleen.

Bottas ei mieti ennätyksiä

Bottas johtaa MM-sarjaa pisteen erolla Hamiltoniin, kun takana on neljä kilpailua. Barcelonan radalla ohittaminen on vaikeaa, joten lähtö on sunnuntain kisassa erittäin suuressa roolissa.

Mercedes-kaksikon kukistamista janoavat muun muassa Ferrarin Vettel ja Leclerc, vaikka ero aika-ajossa oli iso.

– Odotin Ferrarin olevan meitä lähempänä. Talvitestien perusteella tämä vaikutti olevan rata, joka sopii heidän autoilleen, Bottas tiivisti.

Suomalaiskuljettajista Mika Häkkinen ajoi parhaimmillaan peräti kuuteen peräkkäiseen paalupaikkaan. Bottas on nyt puolivälissä Häkkisen saavutuksesta.

– En ole suuri numeroiden ystävä. Tietysti kunnioitan Mikaa paljon, mutta tässä vaiheessa kautta ei ole mitään järkeä katsoa noita tilastoja. Keskitymme tällä hetkellä vain pisteisiin, Bottas sanoi.

Edellisen kerran Barcelonan radalla on nähty vastaava ero aika-ajon kahden kärkikuskin välillä 1998, jolloin Häkkinen kukisti David Coulthardin yli 0,7 sekunnilla.