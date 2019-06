Bottas jäi kuudenneksi Kanadan gp:n aika-ajoissa – Vettel rökitti Hamiltonin ja otti paalupaikan

Mercedeksen suomalaiskuljettaja Valtteri Bottas jäi kuudenteen lähtöruutuun formula ykkösten Kanadan gp:n aika-ajoissa. Ferrarin Sebastian Vettel ajoi paalupaikalle ennen Mercedeksen Lewis Hamiltonia.

Bottas on napannut palkintokorokesijoituksen kauden jokaisessa kilpailussa ja on MM-sarjassa toisena tallitoverinsa Hamiltonin jälkeen. Montrealissa sunnuntaina ajettava Kanadan gp on kauden seitsemäs kilpailu.

Bottas oli vahvassa vireessä harjoituksissa, mutta virheili aika-ajon viimeisessä osiossa. Mihin vauhti katosi?

– En ole ihan varma. Vain aika-ajon ensimmäinen kierros oli minun virheeni, Bottas viittasi Sky Sportsin haastattelussa tilanteeseen, jossa hän pyöräytti autonsa aika-ajon viimeisen vaiheen ensimmäisellä kierroksella kakkosmutkan ulostulossa.

Bottas onnistui kuin ihmeen kaupalla olemaan osumatta seinään. Seuraava yritys oli kuitenkin täynnä pieniä virheitä ja suomalainen jäi paaluajasta yli 0,8 sekuntia.

– Olin edelleen luottavainen, että voisin päästä tavoitteeseen, mutta viimeinenkin kierros oli sekava. Minun pitää katsoa peliin, mikä meni pieleen, Bottas kommentoi.

Kuudes ruutu oli pettymys hyvin sujuneen alkukauden jälkeen.

– Ei ole mitään järkeä luovuttaa. Tämä on kilvanajoa. Starttaan mistä starttaan, enkä anna periksi, Bottas paalutti.

Vettelille pitkästä aikaa paalu

Vettelille paalu oli kauden ensimmäinen. Viimeksi hän ylsi paalulle viime heinäkuussa Hockenheimissa. Hamiltonin päihittäminen 0,2 sekunnilla oli saksalaiselle helpottavaa vaikean alkukauden jälkeen.

– Olen vieläkin täynnä adrenaliinia. Olen hyvin, hyvin iloinen tallin puolesta. Muutamat viime viikot ovat olleet meille vaikeita, Vettel sanoi tv-haastattelussa noustuaan autosta.

– Auto tuntui hyvältä. Toivottavasti saamme siirrettyä tämän kisaan.

Ferrari ei ole voittanut tällä kaudella vielä yhtäkään kisaa ja on ollut Mercedeksen varjossa. Montrealin pitkillä suorilla italialaistalli on kuitenkin hyötynyt autojensa loistavasta suoravauhdista, mikä näkyi Vettelin vahvassa viimeisen sektorin ajassa.

Vettelin tallitoveri Charles Leclerc ajoi kolmanteen ruutuun. Renault'n Daniel Ricciardo yllätti positiivisesti ajamalla neljänteen ruutuun ja päihitti molemmat entisen tallinsa Red Bullin kuljettajat.

Räikkönen vähäsanaisena

Alfa Romeon suomalaiskuljettaja Kimi Räikkönen jäi toisen vaiheen ulkopuolelle, joten Räikkönen starttaa sunnuntain kilpailuun häntäpään lähtöriveiltä. Räikkönen oli aika-ajojen ensimmäisessä vaiheessa 17:nneksi nopein.

– Ei kauhean hyvin mennyt. Katsotaan syitä myöhemmin, Räikkönen ehti sanoa C Moren televisiolähetyksessä.

Haas-tallin Kevin Magnussenin auto hajosi pahasti, kun tanskalaiskuljettaja rysäytti autonsa seinään aika-ajojen toisessa vaiheessa radan viimeisessä shikaanissa. Rysäyksen vuoksi ajaminen keskeytettiin, että Magnussenin autosta radalle jääneet romut saatiin kerättyä pois. Siivoustoimet viivästyttivät aika-ajojen kolmannen vaiheen alkamista parillakymmenellä minuutilla.

Magnussenin kolari pilasi myös Red Bullin Max Verstappenin aika-ajot, sillä hollantilainen oli sijalla 11 eikä punaisten lippujen takia enää ehtinyt parantaa aikaansa, mikä merkitsi karsiutumista päätösosiosta.