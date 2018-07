Bottas ja Räikkönen kiilasivat kärkikolmikkoon – Hamilton aika-ajon nopein

Mercedeksen Lewis Hamilton on voittanut F1-sarjan Unkarin gp:n aika-ajon. Tallikaveri Valtteri Bottas lähtee sunnuntain kisaan kakkos- ja Ferrarin Kimi Räikkönen kolmosruudusta.

Bottas ja Räikkönen olivat päätöshetkille saakka kiinni kahdessa kärkisijassa, mutta Hamilton tykitti aivan aika-ajon lopussa kärkeen.

Hamiltonin ykkösaika sateen kastelemalla Hungaroringin radalla oli 1.35,658. Bottas jäi Hamiltonista 0,260 ja Räikkönen 0,528 sekuntia. Ferrarin Sebastian Vettel oli aika-ajon neljänneksi nopein.

Red Bullille aika-ajosta tuli pannukakku, sillä Max Verstappen oli seitsemäs ja Daniel Ricciardo vasta 12:s.

Aika-ajoa sotki sade, joka sai tuloslistan elämään alusta loppuun.

– Näissä oloissa oli ehdottomasti mahdollisuus yltää paalulle, mutta huomenna on uusi päivä, Räikkönen tiivisti C More Max -kanavan välittämässä ratahaastattelussa.