Bottas johtaa Brasilian gp:n aika-ajoja – Räikkönen viidentenä

Mercedes-tallin Valtteri Bottas on ajanut nopeimman ajan, kun Brasilian gp:n aika-ajoista on takana kaksi osiota. Bottaksen tämänhetkinen ykkösaika on 1.07,727. Toiseksi nopeimman ajan on kirjannut Ferrarin Sebastian Vettel ennen Mercedeksen Lewis Hamiltonia.

Red Bullin Max Verstappen on neljäntenä ja Ferrarin Kimi Räikkönen viidentenä. Vettel on ollut Bottasta 0,049 sekuntia ja Räikkönen 0,301 sekuntia hitaampi.

Interlagosin F1-radan yllä on tummia pilviä, mutta suurempaa sadetta ei ole nähty. Hamilton saa luultavasti rangaistuksen, sillä hän hidasteli ja Williamsin Sergei Sirotkin oli vähällä ajaa hänen peräänsä.

Kauden 20:s F1-kilpailu ajetaan Sao Paulossa sunnuntaina.

F1-sarjan laajeneminen ei miellytä Hamiltonia

Mercedeksen Lewis Hamilton ei ole mielissään formula ykkösten MM-sarjan kilpailumäärän kasvusta. Tällä kaudella sarjassa ajetaan 21 kisaa, mutta lähivuosina määrä saattaa olla jopa 24.

– Mielestäni se ei ole hyvä ajatus, Hamilton sanoi Autosport-lehdelle.

Vuonna 2020 Vietnamin Hanoi tulee mukaan kisakalenteriin. Myös Miami ja hollantilainen Zandvoort saatetaan nähdä lähivuosina F1-sarjan kisapaikkoina.

Ensi vuonna kausi alkaa maaliskuussa ja päättyy vasta joulukuussa. Hamiltonin mielestä kisoja voisi olla nykyistä vähemmän, esimerkiksi 18.

– Pidän kilpailemisesta todella paljon, mutta kausi on pitkä.

Hamilton varmisti uransa viidennen maailmanmestaruuden lokakuun lopussa Meksikon gp:ssä.