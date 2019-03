Bottas kaipailee lisää hevosvoimia F1-moottoreihin

Mercedeksen F1-kuski Valtteri Bottas katsoo, että F1-autoista voisi tehdä nykyistä tehokkaampia. Bottaksen mielestä tehon ja pidon suhde on kallistunut nykyään liikaakin pidon puolelle.

– Nyt tuntuu että näissä autoissa on niin paljon pitoa, että tehoja saisi jopa olla lisää. Vaikka niissä on varmaan tuhat heppaa nyt, mutta saisi olla lisää, Bottas sanoi STT:lle Melbournessa.

Nykyiset F1-moottorit ovat V6-turbohybridikoneita, joista ei irtoa läheskään samanlaisia tehoja kuin ennen vuotta 2014 käytössä olleista V8-moottoreista.

F1:n aerodynamiikkasääntöjä muutettiin täksi vuodeksi, jotta edellä ajavan seuraaminen ja sitä kautta ohittaminen olisi helpompaa. Etu- ja takasiivet ovat nyt leveämpiä ja yksinkertaisempia, minkä pitäisi tehdä autoista hitusen hitaampia.

Teknisten sääntöjen laatiminen on Bottaksen mukaan tasapainoilua auton nopeuden ja viihdyttävän kilvanajon välillä. Mutkanopeuksien kasvaessa ohittaminen kun yleensä vaikeutuu.

– Kyllähän tietenkin nopeus on aina mukavaa ja kuskina sitä haluaa ajaa niillä maailman nopeimmilla autoilla. Se on hieno fiilis, kun on ihan tajuton määrä pitoa ja hyvin tehoa. Mutta täällä ollaan kilpaa ajamassa ja kaikki haluaa myös nähdä tiukkaa kilvanajoa. Se on aina kompromissi loppupeleissä.

"Eiköhän näistäkin tule taas nopeampia"

Tämänvuotisessa autossa ero viimevuotiseen ei tunnu radalla suurelta.

– Puhdas suorituskyky ja mutkanopeudet tuntuvat aika samanlaiselta kuin viime vuonna. Autot tulevat kehittymään, niin eiköhän näistäkin tule taas aika paljon nopeampia autoja. Alun perin piti olla hitaampia, mutta eteenpäin on taas menty, Bottas arvioi.

– Se sitten nähdään, miten se vaikuttaa kisatilanteessa. Tietenkin se DRS:n (avattavan takasiiven) vaikutus on isompi mikä ehkä vähän helpottaa ohittamista, mutta se jää nähtäväksi.

Bottas muistuttaa, että Melbournen radalla ohittaminen on lähtökohtaisesti hankalaa, joten uusia sääntöjä ei pidä tuomita heti, vaikka kauden avauskisassa sunnuntaina ohituksia tulisi niukasti.