Bottas loistokierroksella paalulle – Ajatko voitosta vai autatko Lewisiä?

Valtteri Bottas tärisi hieman vielä kymmeniä minuutteja Venäjän gp:n paalupaikka-ajonsa jälkeen, kun hän oli median edessä. Hieno kierros jätti taakse Mercedeksen ykköstähden Lewis Hamiltonin ja oli henkisesti varmasti tärkeä kritiikkiäkin tällä kaudella keränneelle suomalaisajajalle.

– Mukava kierros. En tiedä, mitä Lewisille tapahtui, kun hän jätti (ratkaisukierroksen) kesken. Tuntuu hyvältä, tärisen vähän vieläkin, Bottas selvitti.

– Olen ollut paalulla vain kerran tänä vuonna, Itävallassa (keskikesällä), joten aikaa on kulunut aika lailla. Tämä rata on ollut hyvä minulle aiemmin, ja sain jälleen hyviä kierroksia.

Sotshin radalla ei ole helppoa ohittaa, joten lähtö on erityisen isossa roolissa. Ja totta kai Bottas sai vastata uteluun, ajaako hän huomenna voitosta vai onko edessä MM-titteliä lähestyvän Hamiltonin jeesaaminen.

– Lähtökohtani kisaan on ehdottomasti se, että yritän voittaa. Ei paalulta lähtiessä muuta tavoitetta voi ollakaan, Bottas paalutti.

– Mutta tallina taistelemme molemmista mestaruuksista. Lewisin johto Sebastian Vetteliin on aika iso ja ero minuun hyvin iso, joten se pitää pitää mielessä. Katsotaan mitä tapahtuu, Bottas kuitenkin täydensi.

Hamilton oli ajon jälkeen aidosti iloinen Bottaksen onnistumisesta, ja Mercedeksen tallipomo Toto Wolffillekin nähty maistui.

– Lewisillä oli aikomus voittaa Valtteri, mutta hän ei onnistunut seiskamutkassa. Valtteri tietää, että hänen on revittävä kaikki itsestään voittaakseen Lewisin. Ja hän oli niin latautunut, että adrenaliinia pursusi korvista ulos, Wolff hehkutti.

Kysymykseen antaako talli Bottaksen ja Hamiltonin ajaa rehdisti, Wolff vastasi väistellen.

– Keskustelemme huomisaamuna, ja katsotaan, miten kisa lähtee.

"Hän teki parempaa jälkeä"

Mercedeksen Valtteri Bottas ajoi paalupaikalle formula ykkösten Venäjän gp:ssä Sotshissa. Tallitoveri Lewis Hamilton hävisi aika-ajoissa 0,145 sekuntia. Hamiltonin kanssa MM-tittelistä vielä taisteleva Ferrarin Sebastian Vettel oli kolmas, mutta eroa Bottakseen oli yli puoli sekuntia. Ferrarin Kimi Räikkönen oli neljäs, 0,85 sekuntia kärjestä jääneenä.

Paalupaikka on Bottakselle F1-uran kuudes, ja toinen tällä kaudella. Hän on yltänyt Venäjällä joka kerta top-3:een aika-ajoissa, ja otti radalla vuosi sitten uransa avausvoiton.

– Mukava kierros, hyvältä tuntuu. Olen erittäin iloinen, edelliskisoissa kritiikkiä esityksistään kerännyt Bottas iloitsi tärkeästä onnistumisesta.

– Tämä oli vasta ensimmäinen askel tänä viikonloppuna. Yritetään pitää tämä paikka (huomisessa kisassa).

Hamilton onnitteli hymyillen toveriaan, vaikka sisällä kenties kaihersikin paalupaikan menetys.

– Ihan ensiksi isot onnittelut Valtterille. Hän on ajanut loistavasti tänä viikonloppuna, ja hän teki parempaa jälkeä nyt, Hamilton totesi ratahaastattelussa.

– Kaksi kierrostani aika-ajojen viimeisessä osassa eivät olleet mahtavia. Aina ei voi onnistua. Silti, olemme hyvin kisassa mukana huomenna.

Vettel peitteli pettymystään, mutta mies tietää, että Hamiltonin peittoamisesta ei tule helppoa.

– Meidän olisi pitänyt päästä paljon lähemmäksi. Olen kuitenkin aika tyytyväinen, auto tuntui ihan ookoolta ja se ilahduttaa, Vettel sanoi.

Vuosi sitten Vettel lähti Sotshissa paalulta, mutta Bottaksen loistostartti kolmannesta ruudusta pohjusti suomalaiselle gp-voiton. Vettel toivoo, että huomennakin kolmospaikka olisi onnettaren suosiossa.

– Juuri puhuin Valtterille ja muistutin häntä siitä, mitä viime vuonna tapahtui. Ehkä nyt voidaan tehdä tuo toisinpäin, Vettel myhäili.

Ferrari on joka tapauksessa yllättävissä ongelmissa pahimpaan kilpailijaansa verratessa. Ja mies joka asian tiivistää parhaiten, on tietysti Kimi Räikkönen.

– Olemme vähän jäljessä, kuului lyhyt kommentti.

Räikkönen myönsi Mercedeksen paremmuuden

Räikkönen sai myöntää, että pahin kilpailija Mercedes oli liian kova pala Venäjän gp:n aika-ajoissa. Paniikkiin ei Ferrari-leirissä ole kuitenkaan syytä vajota, kokenut kuljettaja arvioi.

– He vain olivat nopeampia kuin me, mutta mistään valtavasta asiasta ei ole kyse. Automme oli aika-ajoissa parasta koko viikonloppuna toistaiseksi, mutta he vain olivat liian nopeita, neljänneksi ajanut ja tallitoverinsa Sebastian Vettelin kanssa Mercedes-vauhdista selkeästi jäänyt Räikkönen sanoi.

Ferrarilla oli vaikeaa jo edellisessä kisassa Singaporessa. Räikköseltä kysyttiin, mistä yhtäkkinen putoaminen Mercedeksen kyydistä oikein johtuu.

– He näyttävät menevän nopeampaa kuin me – niin yksinkertaista se on. Jos tietäisin (syyn tuohon), me varmaan menisimme samaa vauhtia kuin he. En kuitenkaan tiedä sen enempää kuin kukaan muukaan. Tämä on ainaista arvailua, ja he näyttävät olevan meitä edellä nyt. Ken tietää miksi?

Aika-ajoissa nähtiin harvinaista herkkua Räikkösen tulevan tallin Sauberin osalta. Räikkösen ensi kaudella Ferrarilla korvaava Charles Leclerc oli seitsemäs, ja viimeiseen aika-ajosessioon ylsi myös Marcus Ericsson. Ruotsalaiskuskille kymmenes lähtösija on paras yli kolmeen vuoteen. Ja vaikka toisessa ajosessiossa peräti viisi kuljettajaa jätti kokonaan ajamatta, oli lopputulos silti maukas Sauberille. Ja kenties rohkaiseva Räikköselle tulevaa ajatellen?

– Kyllä, jos vertaa siihen, missä he olivat alkukaudesta, niin askel eteenpäin on ollut iso. Ensi vuonna on eri tarinaa, joten katsotaan, katsotaan.