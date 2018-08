Bottas nousi kaksi ruutua – Sainz ja Vandoorne putosivat viimeiseen riviin

Mercedeksen Valtteri Bottas sai hyviä uutisia formula ykkösten Belgian gp:n alla, kun lähtöpaikka kisaan koheni. Moottorivaihdon tuomat rangaistukset toivat suomalaiselle 19. lähtöruudun, mutta muiden tallien tekemät vaihdokset nostivat Bottaksen ruutuun 17. Asiasta kertoi tänään Sky Sports.

Viimeisestä lähtörivistä eli ruuduista 19 ja 20 lähtevät voimalähdevaihtojen takia Renaultin Carlos Sainz ja McLarenin Stoffel Vandoorne. Sainz oli eilisessä aika-ajossa 16:s ja Vandoorne 20:s. Bottas ja myös moottoria vaihtanut Renaultin Nico Hülkenberg starttaavat ruuduista 17 ja 18.

– Luotan siihen, että mahdollisuuksia on. Tällä radalla tulee ohitusmahdollisuuksia, ja meillä on erittäin hyvä auto, joten odotan innolla tätä haastetta, Bottas totesi eilen aika-ajojen jälkeen saumoistaan nousta kisan kärkipäähän.

Kello 16.10 Suomen aikaa alkavaan kisaan paalupaikalta lähtee MM-pistekärki, Mercedeksen Lewis Hamilton. Hänen viereltään matkaan ampaisee MM-pistekakkonen, Ferrarin Sebastian Vettel. Toisessa lähtörivissä ovat sateen sotkeman aika-ajosession yllättäjät, Force Indian Esteban Ocon ja Sergio Perez.

Ferrarin Kimi Räikkönen lähtee kuudennesta ruudusta, vierellään viidenneksi aika-ajanut Haasin Romain Grosjean. Heidän takanaan ruudukossa ovat Red Bullin Max Verstappen ja Daniel Ricciardo.

Autosport: Räikkösen Ferrari-diili yhä todennäköisempi

F1-veteraani Kimi Räikkösen jatkosopimus Ferrarille näyttää olevan yhä lähempänä toteutumistaan, pohtii Autosport-sivusto tänään kisattavan Belgian gp:n alla. Räikkösen korvaajaksi ensi kauden Ferrari-pilottina pitkin kesää uumoiltu Charles Leclerc on Autosportin mukaan joko pysymässä Sauberilla tai siirtymässä Haasille.

Keskikesällä huhuttiin, että Räikkösen vaikeudet alkukaudella ja tulokas-Leclercin, 20, yllättävän kypsät otteet saisivat Ferrarin kiinnostumaan vaihtamisesta nuorempaan ensi kaudeksi. Tilannetta ovat kuitenkin muuttaneet paitsi Räikkösen parantuneet suoritukset, myös Ferrari-päämies Sergio Marchionnen kuolema kuukausi sitten. Marchionnen arveltiin tukevan Leclercin Ferrari-siirtoa.

Tulevaisuutta vahvasti rakentavalla Sauberilla lienee halua pitää Leclerc. Toinen vahva ehdokas ensi kauden Sauberille on toinen nuorukainen Antonio Giovinazzi. Leclercin Haas-siirrossa jokerina on Romain Grosjean, joka on parantanut kehnon alkukauden jälkeen.

Oli miten oli, spekulaatiot Räikkösestä jatkuvat kunnes asiaan saadaan virallinen varmuus. Jäämies itse ei ole kommentoinut, jatkuvista kyselyistä huolimatta.

– Ei ole mitään uutisia, Räikkönen totesi viimeksi torstaina.