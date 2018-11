Bottas nousi lähdössä toiseksi, Räikkönen putosi Verstappenin taakse

Kolmosruudusta matkaan ampaissut Valtteri Bottas nousi Brasilian gp:n lähdössä Sebastian Vettelin ohi toiseksi. Mercedeksellä on Sao Paulon F1-kisassa kaksoisjohto, sillä paalulta matkaan lähtenyt Lewis Hamilton on pitänyt avauskierroksilla asemansa.

Red Bullin Max Verstappen on kolmantena, Ferrarin Kimi Räikkönen neljäntenä ja Vettel viidentenä.

Räikkönen putosi lähdössä Verstappenin taakse, mutta nousi nopeasti hollantilaisen edelle. Verstappen ohitti kuitenkin uudestaan Räikkösen.

Vettelin kisa on alkanut heikosti, sillä hän on pudonnut kolme sijaa, kun takana on kymmenen kierrosta.