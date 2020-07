Bottas on enemmän kuin valmiina MM-taistoon – mutta tietää Hamiltoninkin olevan

Vaikka formula ykkösten kaudesta 2020 tuleekin koronaviruksen tuomien pulmien ja viivästysten myötä poikkeuksellinen, lajin mahtitalli Mercedeksen suomalaiskuljettaja Valtteri Bottas lähtee tutusta haastajan asemasta liikkeelle viikonloppuna Itävallassa alkavaan tiiviiseen MM-sirkukseen.

Haastajan rooli on väistämätön, kun tallikaverina ajaa kuusi mestaruutta ja niistä myös kolme viimeisintä kahminut megatähti Lewis Hamilton.

– En ole itse ollut vielä mestari. Mielestäni olen kuitenkin oppinut, mitä siihen vaaditaan, ja kyllä, tunnen olevani valmis taistelemaan mestaruudesta. Olen varma, että Lewiskin on valmiina, Bottas pohtii kauden kynnyksellä.

– Tallina meillä on ollut todella hyvä valmistautuminen kauteen, joten me molemmat tulemme olemaan vahvoja, luulen. Mutta muitakin talleja on, joten monta tuntematonta tekijää on tällä hetkellä olemassa. Henkilökohtaisesti olen enemmän kuin valmiina, Bottas painottaa vielä hehkuttaen, kuinka paljon on kaivannut kisaviikonloppuja ja niiden tuomia "hyviä ja huonoja tunteita ja kisan tuomaa adrenaliinia".

Bottas on viihtynyt Spielbergin radalla vuosien saatossa varsin hyvin: voitto 2017, paalupaikat 2017 ja 2018, kolmossija 2014 ja 2019.

– Pidän tästä radasta ja olin iloinen, kun kuulin, että meillä on täällä kaksi kisaa. Mutta menneen varaan on vaikea laskea, nyt on uusi kausi varsin pitkän tauon jälkeen. Silti, kuten sanoin, valmistautuminen on ollut hyvää ja siksi tunnen oloni luottavaiseksi. Pian näemme, missä olemme vauhdin suhteen, talli ja minä.

– Kilpailu on kiristymään päin, näimme tuota jo (talven) testeissä. Varsinkin Red Bull näytti vahvalta, ja eittämättä Ferrarikin on kärkikuvioissa. Helppoa ei tule olemaan.