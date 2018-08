Valtteri Bottas pääsi aikalailla "maksimiin", ja formula ykkösten värikäs Belgian gp-viikonloppu päättyi Mercedeksen suomalaistähden osalta nelossijaan. Nousu oli tilastollisesti komea, sillä hän lähti kisaan vasta 17. lähtöruudusta.

Alku ei lupaillut hyvää, sillä Bottas oli yksi romua radalle tuoneen lähtöhässäkän kärsijöistä. Osumaa tuli etusiipeen ja matka vei nopeasti varikolle, mutta sen jälkeen oli varsin juohevaa.

– Saatiin kaikki aika hyvin maksimoitua. Tämä (neljäs sija) oli tänään maksimi. Nelossija tietysti aina harmittaa, top-kolme olisi kivempi. Mutta saatiin (valmistajien MM-pisteissä) Ferrariin vähän eroa, Bottas jutteli C More Max -kanavan haastattelussa.

Bottas sai 12 MM-pistettä. Ero pisteissä kolmantena olevaan Ferrarin Kimi Räikköseen kaventui kahteen pisteeseen (146–144). Räikkönen keskeytti tänään.

– En ole tuota (MM-kolmossijataistelua) paljon miettinyt. MM-pistekärkeen tuli taas eroa. Katsotaan mitkä mahdollisuuteni ovat vielä loppukaudella, mutta täysillä mennään kuitenkin, Bottas sanoi.

Räikkösen kisa meni pilalle jo pian lähdön jälkeen, kun takarengas puhkesi Red Bullin Daniel Ricciardon osuessa siihen. Muutakin kolhua tuli, ja Räikkönen keskeytti lopulta 9. kierroksella. Keskeytys on Räikköselle kauden kolmas ja ensimmäinen sitten toukokuisen Espanjan gp:n.

– Joku osui perään, ja rengas puhkesi. Aikalailla kaikki hajosi, takasiipi, DRS ja muuta. Eipä siinä ollut sitten paljon enää tehtävissä, Räikkönen tiivisti murheellisen sunnuntainsa.

Ferrarin Sebastian Vettel tiivisti MM-taistoa ajamalla vakuuttavaan voittoon. Eroa toiseksi tänään sijoittuneeseen MM-kärkeen, Mercedeksen Lewis Hamiltoniin on nyt 17 pistettä (231–214). Kisoja on jäljellä vielä kahdeksan.

Vettel kirjasi kauden viidennen ja F1-uransa 52. voiton, ja se nosti hänet kaikkien aikojen voittotilastossa yhden edelle Alain Prostia. Edellä ovat Hamilton (67 voittoa) ja Michael Schumacher (91).

Sarja jatkuu ensi viikonloppuna Italian gp:llä Monzassa.

Ferrari voimansa tunnossa, Mercedes nyrpeänä

Ferrarin Sebastian Vettelin varmaotteinen voitto formula ykkösten Belgian gp:ssä maistui tallipomo Maurizio Arrivabenelle, vaikka Kimi Räikkösen keskeytyksen myötä Mercedes kasvattikin hieman eroa valmistajien MM-taistossa.

– Tänään oltiin viimein ilman pilviä, joten meillä oli mahdollisuus näyttää potentiaalimme, Arrivabene pohjusti Sky Sportsin haastattelussa.

– Näytimme, että automme on vahvempi. Ja superluokan kuljettaja. Odotan (ensi viikonlopun) Monzan kisaa.

Räikkösen päivä oli epäonninen. Arrivabene muisteli kuitenkin vielä lauantaita.

– Sääli Kimiä. Me teimme virheen eilen (Räikkösen jäätyä aika-ajojen lopulla varikolle), ja kun teemme virheen, se on ennen kaikkea minun virheeni.

Mercedes-päällikkö Toto Wolff näki Lewis Hamiltonin kakkossijan ja Valtteri Bottaksen nousun kisan neljänneksi. Silti Wolff "ei nähnyt paljoakaan positiivista".

– Joskus pitää pysyä nöyränä. Kakkossija on hyvä ja saimme molemmat maaliin, toisin kuin Kimi Ferrarilla. Fiilis on silti lannistava, automme ei ollut tarpeeksi nopea ja se on kovaa. Lewis jäi suoralla jalkoihin, Wolff sanoi.

– Emme ole siellä missä meidän pitäisi olla. En näe paljoakaan positiivista tästä päivästä.