Bottas starttaa Suzukan F1-kisaan kolmosruudusta, Vettel valtasi paalun

Valtteri Bottas on ajanut kolmanneksi formula ykkösten Japanin gp:n aika-ajoissa Suzukassa. Eturivin valtasi Ferrari, jonka kuljettajista Sebastian Vettel ajoi paalupaikalle.

Vettelin tallitoveri Charles Leclerc oli toinen, joten hänen neljän paalupaikan putkensa katkesi. Vettel löi Leclercin 0,189 sekunnilla.

Bottas kukisti MM-sarjaa johtavan Mercedes-tallitoverinsa Lewis Hamiltonin vain yhdeksällä tuhannesosasekunnilla. Vettelistä suomalainen jäi 0,229 sekuntia.

Red Bull -kuskit Max Verstappen ja Alexander Albon ajoivat sijoille viisi ja kuusi. Tallitoverukset ajoivat tuhannesosalleen saman ajan, 0,787 sekuntia kärjestä. Tulos oli pieni pettymys Red Bullin moottoritoimittajalle Hondalle, jolla oli kovat odotukset kotikisaansa.

Alfa Romeon Kimi Räikkönen oli aika-ajojen 13:s.

Bottas: Ferrari oli lyömätön

Aika-ajo siirrettiin lauantailta sunnuntaiaamuun taifuunin takia.

Sunnuntaina myrsky oli jo väistynyt ja Suzukan taivas oli sininen, mutta kova tuuli vaikeutti kuljettajien tekemisiä. Moni kuski sanoi puuskittaisen tuulen tehneen ajamisesta haastavaa.

Aika-ajon avausosion alussa ajot keskeytettiin kahteen otteeseen punaisella lipulla, kun ensin Williamsin Robert Kubica ja sitten Haasin Kevin Magnussen lipsauttivat autonsa seinään radan viimeisessä mutkassa.

Vettelille paalu oli kauden toinen ja Ferrarille viides perättäinen. Vettel saavutti nyt viidettä kertaa paalun Suzukassa, hän ajoi Japanissa neljä perättäistä paalua 2009–2012 Red Bull -kuljettajana.

– Ei ollut helppoa, olosuhteet olivat hyvin erilaiset kuin perjantaina. Emme odottaneet valtaavamme eturiviä! sanoi Vettel, joka oli erittäin tyytyväinen autoonsa ja kierrokseensa.

Mercedes oli vallannut Suzukassa eturivin viitenä edellisenä vuotena, mutta nyt se ei pystynyt vastaamaan Ferrarin vauhtiin.

Bottas kertoi saaneensa kaiken irti autostaan. Hän arveli, että ero Ferrariin syntyy edellisten kisojen tapaan suorilla.

– Vaikutimme aika vahvoilta, mutta tiesimme että Ferrarilla on vielä vauhtia varastossa. He näyttivät aika-ajon kolmososiossa lyömättömiltä. Meillä on täällä uusi aerodynamiikkapaketti, mutta se ei ihan riittänyt, Bottas sanoi.

Kilpailu alkaa tänään Suomen aikaa kello 8.10, joten kuljettajilla on vain pari tuntia valmistautua kisaan aika-ajon jälkeen.