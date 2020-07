Bottas täynnä itseluottamusta Itävallan toiseen F1-kisaan – autokin lienee jo luotettavampi

Mercedeksen Valtteri Bottas sai loistoalun formula ykkösten kauteen viime sunnuntain voitolla Itävallan gp:ssä, mutta tallilla oli huolia autojensa luotettavuuden kanssa. Perjantaina talli ja Bottas palasivat samalle radalle, kun Itävallan "tuplan" toinen viikonloppu alkoi harjoituksilla.

Bottas kirjasi päivästä kolmossijan aamuharjoituksista ja kakkossijan iltapäivän ajoista, sekä kaikkiaan 66 kierrosta. Suomalaiskuljettajan mukaan päivä oli "hyvin hyödyllinen".

– Oli paljon tehtävää ja analysoitavaa viime viikonlopun jälkeen, joten ensimmäisissä harjoituksissa yritimme lähinnä katsoa, olemmeko saaneet luotettavuushuolet hälvenemään. Siinä on vielä miettimistä, mutta luulen, että edistystä on tullut, joten se on hyvä juttu, Bottas kertoi.

F1:ssä ajetaan nyt ensimmäistä kertaa kaksi kisaa saman kauden aikana samalla radalla, joten rata alkaa tuntua jo varsin tutulta. Tärkeää tälle viikonlopulle on myös viime viikolla kerätty luottamus itseen.

– Nyt tuntui erilaiselta kuin viime viikonloppuna, meillä on yksi rupeama jo vyöllä tällä samalla radalla. Joten tunsin oloni todella luottavaiseksi heti alusta alkaen. Olo autossa tuntuu yhä hyvältä, mikä on hyvä, mutta loppujen lopuksi vasta kaksi seuraavaa päivää ratkaisevat, Bottas päätti.

Myrsky uhkaa aika-ajopäivää

Alfa Romeon Kimi Räikköselle viime viikonloppu oli sen sijaan murheellinen: aika-ajoissa hän oli 19:s ja kisa päättyi keskeytykseen. Nyt näyttää kuitenkin ainakin hieman paremmalta.

– Yleisesti ottaen olen vähän iloisempi auton käyttäytymisestä, mutta nämä olivat vasta harjoitukset. Katsotaan mitä tapahtuu, mutta ainakin olemme ottaneet pienen askeleen eteenpäin, perjantaina sijat 15 ja 13 ajanut Räikkönen totesi.

Perjantain harjoitusten toisella ajosessiolla saattaa olla lopulta hyvinkin suuri merkitys, sillä lauantaina kisa-alueelle odotetaan ukkosmyräkkää. Pahimmassa tapauksessa aika-ajot huuhtoutuvat myrskyn tieltä pois, ja tuolloin sunnuntain kisaan lähdettäisiin toisten harjoitusten tulosten perusteella.

– Olemme olleet tässä tilanteessa ennenkin, joten ainakin yritetään (ajaa), Räikkönen totesi uhkakuvista.

– Ehkä lauantaina olosuhteet ovat ookoo, ehkä eivät, sen näemme sitten.

F1:ssä ei avausviikon aikana yhtään positiivista koronatestiä

Formula ykkösten MM-sarja tiedottaa, että kuljettajille, tallien jäsenille ja F1-henkilökunnalle tehdyissä koronavirustesteissä ei ole löytynyt yhtään positiivista testitulosta. Testejä tehtiin 3.–9. heinäkuuta kaikkiaan 4 566.

F1:n kausi viivästyi koronaviruspandemian takia. Viime viikonloppuna ajettiin kauden avauskisa Itävallan gp.