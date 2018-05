Bottas toipui nopeasti Bakun murheista: "Aika parantaa haavat"

Parin kilpailun epäonni on verottanut Valtteri Bottaksen pisteitä formula ykkösten MM-sarjassa, mutta toista kauttaan Mercedeksellä ajava Bottas on ajanut silti lupaavasti. Bottaksen mukaan hän on oppinut hurjasti viime vuodesta.

– Joka kisasta voi poimia opittavaa. Jotenkin tuntuu, että olen pystynyt jatkamaan tällä kaudella siitä, mihin viime kauden lopun hyvissä kisoissa jäin, Bottas kertoi Barcelonassa.

Bottas on MM-sarjassa neljäntenä neljän kilpailun jälkeen. Tilanne olisi huomattavasti parempi, jos edellinen kisa Bakussa olisi tuonut ulottuvilla olleen voiton. Bottaksen ykkössija kariutui kuitenkin rengasrikkoon johtoasemassa, kun Mercedeksen takarengas meni palasiksi radalla olleen autonosan takia.

Bakussa Bottas sanoi tappion nielemisen vaativan kymmentä olutta.

– Taidan pitää salaisuutena, kuinka monta join, Bottas nauroi.

– Aika parantaa aina haavat tuollaisissa asioissa. Kisapäivän jälkeisenä maanantai-iltana olin jo päässyt yli pettymyksestä.

Jokainen ansaitsee onnensa

Ferrarin Kimi Räikkönen on MM-sarjassa kolmantena edellään Mercedeksen Lewis Hamilton ja Ferrari-tallikaverinsa Sebastian Vettel. Bakussa Räikkönen ajoi kuudennesta lähtöruudusta toiseksi värikkäässä kilpailussa, jossa hän putosi alussa 12:nneksi kolaroituaan Esteban Oconin kanssa.

– Viime kisa ei alkanut kovin hyvin, mutta otan kakkossijan ihan mielelläni vastaan. Bakun tapahtumilla ei ole kuitenkaan mitään vaikutusta tuleviin kilpailuihin, vaan joka kisassa tallin ja kuljettajan on ansaittava onnensa.

Räikkönen toivoo, että Ferrarin alkukauden nopeus näkyy myös Barcelonassa. Ohituspaikat ovat vähissä, joten aika-ajossa on syytä onnistua.

– Kyllä meidän pitäisi olla kärkivauhdissa. Mihin se riittää, se ratkeaa viikonlopun aikana, mutta ainakin taistelemme kärkisijoista, Räikkönen ennakoi.

Bottaksen mukaan Mercedes on muuttanut auton aerodynamiikkaa kisaviikonloppua varten.

– Ferrari on petrannut aika-ajoissa, joten meidän pitää olla lauantaina todella nopeita, jotta voimme sunnuntaina voittaa, Bottas ennakoi.