Bottas toivoo äidille lahjaa sunnuntaina: "Se olisi mukavaa minullekin"

Valtteri Bottaksen aloitus formula ykkösten MM-kauteen on ollut loistava, niin kuin Mercedes-tallillaankin. Neljä kisaa, neljä kaksoisvoittoa, ja Bottaksella on paikka MM-kärjessä pisteen edellä tallitoveri Lewis Hamiltonia.

Hallinnan jatkaminen on toiveissa F1:n saapuessa Barcelonaan. Sunnuntaina ajettava kisa on Bottakselle erityinen, erityisen vieraan ansiosta.

– Tämä gp osuu perinteisesti äitienpäivään, ja yleensä äitini tulee tänne (katsomaan kisaa). Ja hän tulee tänäkin vuonna. Voitto olisi mukava lahja hänelle, ja se olisi mukavaa minullekin, Bottas totesi torstaina gp-viikonlopun alkuruljanssissa.

Äidin voi ennakoida näkevän, jos ei nyt varmaa voittoa, niin mitä luultavimmin ainakin kärkisijataistelua pojan toimesta. Sen verran dominoivaa Mercedeksen toiminta on ollut, ja pisteenä iin päällä ovat myös Bottaksen varmat otteet. Varmat, verrattuna aiempiin vuosiin.

– Jos teet kovasti töitä, on vain ajan kysymys, milloin asiat alkavat sujua hyvin. Olen tyytyväinen kauden alkuun, mutta myös talli on ollut todella vakuuttava. Ja tällä hetkellä menossa on hyvä taistelu Lewisin kanssa, Bottas miettii.

F1-maailmassa on ihasteltu paitsi Bottaksen tuloksia, myös itseluottamuksen kasvua. Kuuma kysymys on, pitääkö viisinkertainen maailmanmestari Hamilton tallikaveriaan vakavana uhkaajana MM-taistossa. Tai kuten Bottakselta kysyttiin torstaina, "pelkääkö Lewis sinua MM-uhkaajana?".

– Sitä on varmaan parempi kysyä Lewisilta. Mutta uskoisin niin olevan, Bottas vastasi.

– Jos katsoo tuloksia, näyttää siltä, että olemme neljän kaksoisvoiton myötä dominoineet. Mutta puhtaassa vauhdissa ei mielestäni ole suuria eroja meidän ja Ferrarin välillä. Melbournessa olimme vahvempia, Bahrainissa he olivat nopeampia ja sen jälkeen on ollut aika tasaista. Kyse on ollut pienistä detaljeista aika-ajoissa ja siinä, mitä kisoissa on sattunut. Ferrari on vissiin tuomassa tänne Barcelonaan uuden voimanlähteen, joten katsotaan, miten se toimii. Mutta on meilläkin joitain uusia osia, joten katsotaan nyt.