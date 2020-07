Bottas tykitti paalupaikalle Itävallassa kaikkien aikojen ajalla

Suomalaiskuljettaja Valtteri Bottas on kaasutellut paalupaikalle formula ykkösten kauden avauskilpailun aika-ajoissa Itävallassa. Bottas tykitti aika-ajojen kolmosvaiheessa Spielbergin radan kaikkien aikojen parhaan ajan 1.02,939. Toiseksi yltänyt Mercedeksen Lewis Hamilton jäi suomalaisesta tallitoveristaan vain 0,012 sekuntia.

Paalupaikka on Bottakselle uran kolmas Itävallassa.

– Tämä tuntuu todella hyvältä. Olen kaivannut tätä tunnetta: käsien tärinää ajamisen jälkeen, kun olen vienyt auton äärirajoille, Bottas tunnelmoi aika-ajon jälkeen.

Aika-ajon kolmanneksi ylsi Itävallassa kahtena viime vuonna ykköseksi kaasutellut Red Bullin Max Verstappen. Mercedes-kuskien hallinta jatkui aika-ajoissa, sillä hollantilainen jäi Bottaksen ajasta 0,538 sekuntia.

– Näyttäisi siltä, että olemme omassa luokassamme. Tämä on vasta kauden ensimmäinen aika-ajo, mutta tiimimme on tehnyt erinomaista työtä. Tätä autoa on todella mahtavaa ajaa, Bottas kiitteli.

"Valtteri teki hienoa työtä"

Seitsemättä MM-titteliään tavoitteleva Hamilton antoi tunnustusta Bottakselle, mutta oli myös tyytyväinen toiseen sijaansa ja Mercedeksen vireeseen.

– Valtteri teki hienoa työtä. Tämä on hyvä alku kaudelle, Hamilton sanoi.

Neljäs oli McLaren-nuorukainen Lando Norris, viides Red Bullin Alexander Albon ja kuudes Racing Pointin Sergio Perez.

Ferrarin surkea alkukausi koronatauon jälkeen jatkui, sillä tallin tämän kauden jälkeen jättävä Sebastian Vettel karsiutui päätösvaiheesta ollen 11:s. Toinen Ferrari-kuski Charles Leclerc ylsi seitsemänneksi.

Suomalaiskonkari Kimi Räikköselle aika-ajo oli jättipettymys. Räikkönen jämähti Alfa Romeollaan toiseksi viimeiseen eli 19:nteen ruutuun.

F1-kauden ensimmäinen kilpailu ajetaan Itävallassa sunnuntaina.