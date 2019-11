Boylen perusteli Markkasen penkittämistä: "Päätämme ottelut niillä pelaajilla, joilla meidän pitää päättää ottelut"

Lauri Markkanen on istunut NBA:n Chicago Bullsin kahden viime pelin ratkaisuminuutit vaihdossa, mutta päävalmentaja Jim Boylenin mukaan kyse ei ole rangaistuksesta.

– Se voi olla kehittymistä. Ehkä hän pelaa seuraavalla kerralla hiukan toisin. Ehkä niinä hetkinä ennen kuin hän tulee pois kentältä, he nostavat energiatasoaan, tietoisuuttaan, keskittymistään. En sano että siksi se tapahtui. Kyse ei ole rangaistuksesta, että hän istuu. Mutta yritämme kehittyä ja voittaa. Se on hyvin vaikeaa, Boylen pyöritteli ratkaisuaan NBC Sportsin mukaan.

Markkasen on odotettu tällä kaudella ottavan loikan kohti tähteyttä, mutta hänen alkukautensa on ollut tahmea lukuun ottamatta kauden avauspelin 35 pistettä Charlottea vastaan. Kahdessa viime pelissä Markkasen paikan Bullsin ratkaisuhetkien viisikossa on vienyt vaihtomies Thaddeus Young. Perjantain kotivoitossa Pistonsia vastaan Young upotti viime minuuteilla tärkeän kolmosen.

– Päätämme ottelut niillä pelaajilla, joilla meidän pitää päättää ottelut, on kyse sitten aloitusviisikon pelaajasta, penkkimiehestä tai mistä vain. Ja he pelaavat ne minuutit. Ja yhtenä iltana se voi olla sinun tilaisuutesi, ja ehkä toisena iltana se on jonkun toisen tilaisuus. Se ei ole ongelma minulle, jos haluat hyvän joukkueen, Boylen selvitteli.

Markkasen tilastokeskiarvot ovat kuuden ottelun jälkeen 16,8 pistettä, 9 levypalloa ja 2,5 syöttöä, mutta hänen pelitilanneheittojensa (39,3 prosenttia), kolmostensa (25 prosenttia) ja vapaaheittojensa tarkkuudet (80,6 prosenttia) ovat selkeästi kahta edelliskautta huonommat. Markkasen syöttökeskiarvo on hänen NBA-uransa paras, mutta myös menetyksiä on tullut enemmän kuin koskaan (1,8 ottelua kohti) ja torjuntoja vähemmän kuin koskaan (0,3 ottelua kohti).

Bulls kohtaa tänään vieraskentällä Indiana Pacersin, joka Chicagon tavoin on voittanut tällä kaudella kaksi ottelua.