Brighton juhli komeita maaleja ja vierasvoittoa

Brighton haki jalkapallon Englannin Valioliigassa 2–1-vierasvoiton Crystal Palacesta ja kohensi asemiaan sarjataulukossa.

Brighton on sijalla 14 kerättyään 29 pelaamastaan ottelusta 33 pistettä. Ottelun enemmän pelannut Palace on samassa pistemäärässä mutta pykälän Brightonia paremmalla sijalla. Brighton otti voitolla entistä tukevamman otteen sarjassa säilymisestä, sillä sen ero putoamisviivaan on jo kahdeksan pistettä.

Vierasjoukkue siirtyi ottelussa johtoon 19. minuutilla, kun Glenn Murray laukoi pallon tyylillä ja taidolla takanurkkaan. Murray on tehnyt tämän kauden Valioliigassa jo 11 maalia.

Palace tuli toisen puoliajan alussa tasoihin Luka Milivojevicin rangaistuspotkuosumalla.

Ottelun ratkaisu nähtiin 74. minuutilla, kun Anthony Knockaert laukoi pallon todella komeasti tolpan kautta ylänurkkaan.

Valioliigassa pelataan myöhemmin tänään ottelut Cardiff–West Ham, Huddersfield–Bournemouth, Leicester–Fulham, Newcastle–Everton, Southampton–Tottenham ja Manchester City–Watford.