Brittifutaajien yhdistys ehdottaa lyhennettyä peliaikaa poikkeusolojen ajaksi

Englantilaisten ammattilaisjalkapalloilijoiden yhdistys PFA ehdottaa keskeytettyjen sarjojen pelaamista lyhennetyllä peliajalla. Väliaikaisella ratkaisulla kevennettäisiin pelaajien kuormitusta kesän otteluruuhkassa.

Valioliigasta on pelaamatta 92 ottelua. Ne on tarkoitus pelata kahden pelin viikkotahdilla, eivätkä pelaajat ennätä koronauhan takia valmistautua kauden jälkiosaan niin huolellisesti kuin normaalioloissa.

Kansainvälinen jalkapalloliitto on ehdottanut, että kuormaa kevennettäisiin sallimalla peräti viiden vaihtopelaajan käyttö.

– Meillä on monenlaisia suunnitelmia pelien jatkamiseksi, ja terveys on valtavan tärkeä asia. Valmentajien ja pelaajien on nyt syytä perehtyä vaihtoehtoihin, PFA:n toiminnanjohtaja Gordon Taylor totesi BBC:lle.