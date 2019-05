Brooks Koepka kirjoitti nimensä ammattilaisgolfin historiankirjoihin

Yhdysvaltalainen Brooks Koepka on tehnyt ammattilaisgolfin historiaa nousemalla kahden arvokisan tuplavoittajaksi. Koepka varmisti toisen peräkkäisen PGA-mestaruuskilpailun voittonsa sunnuntaina New Yorkin liepeillä pelatussa kauden toisessa arvoturnauksessa. PGA-ammattilaisjärjestön mestaruuden lisäksi hän on Yhdysvaltain avoimen turnauksen voittaja 2017–2018.

Kauden ensimmäisessä major-kisassa eli Mastersissa juhli Tiger Woods, joka karsiutui PGA-mestaruusturnauksessa kahden kierroksen jälkeen.