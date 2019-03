Bulls: Lauri Markkasen kausi on ohi – terveydentilasta lisätutkimuksia

Suomalaiskoripalloilija Lauri Markkanen on sivussa loppukauden ajan, kertoo Chicago Bullsin päävalmentaja Jim Boylen Twitterissä. Markkanen jätti edellisen pelin Torontossa kesken puolikuntoisuuden takia.

Coach Boylen: "Lauri will be out for the rest of the season. We got his tests back from his fatigue episode came back all positive, but we're going to be as cautious with him as we can." pic.twitter.com/l4ub1M9KfW