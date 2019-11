Bulls hävisi huippujoukkue Milwaukeelle, Markkasen heittopeli tökki pahasti

Lauri Markkasen Chicago Bulls on kärsinyt kolmannen perättäisen tappionsa koripallon NBA:ssa. Liigan kärkijoukkueisiin kuuluva Milwaukee Bucks kaatoi Bullsin Chicagossa tasaisen taistelun jälkeen 115–101.

Markkasella oli taas vaisunpuoleinen ottelu. Suomalainen teki yhdeksän pistettä ja otti kahdeksan levypalloa, eikä kolmosyrityksistä uponnut yksikään. Kaikkiaan Markkasen 12 pelitilanneheitosta onnistui vain kaksi.

Markkanen on jäänyt jo neljä kertaa tällä kaudella yksinumeroisiin pistelukemiin, yhtä monta kertaa kuin koko viime kaudella. Suomalaisen kolmossaldo jäi nyt toistamiseen nollaan. Heikko vire kaaren takaa tuskastuttaa Markkasta, jonka heittokäsi on ollut hänen vahvuuksiaan.

– Tämä on turhauttavaa. Minulla ei ole koskaan ollut näin pitkää kuivaa kautta, ei pelkästään kolmosissa vaan myös layuppien ja donkkien osalta, Markkanen sanoi NBC:n koripallotoimittajan K.C. Johnsonin mukaan.

Milwaukeen tähti Giannis Antetokounmpo teki ottelussa 33 pistettä.

– Heillä on kaveri, johon he voivat luottaa tehojen suhteen. Me etsimme yhä sitä kaveria, sanoi Bullsin päävalmentaja Jim Boylen.

Bullsin paras pistemies oli vaihdosta tullut tulokaspelaaja Daniel Gafford, joka upotti 21 pistettä. Aloituskokoonpanon heittopeli oli vaisua muidenkin kuin Markkasen osalta, esimerkiksi Zach LaVine upotti neljä pelitilanneheittoa 16:sta ja päätyi 11 pisteeseen.

Kauden kymmenes tappio

Ottelu oli tasainen ja ero repesi vasta lopussa. Bulls kävi toisella neljänneksellä parhaimmillaan kuuden pisteen johdossa, mutta Milwaukee palasi pian johtoon ja piti ottelua niukasti komennossaan päätösneljännekselle asti. Chicago käväisi johdossa viimeisen neljänneksen puolivälissä, mutta loppuminuuteilla kotijoukkue pelasi heikosti ja Milwaukee karkasi.

Chicago on voittanut tällä kaudella neljä ottelua ja hävinnyt kymmenen. Joukkue majailee itälohkossa sijalla 13. Viime kevään välieräjoukkue Milwaukee on itälohkossa toisena.

Joukkueet kohtasivat viimeksi perjantaina Milwaukeessa, tuolloin Milwaukee oli parempi lukemin 124–115.