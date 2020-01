Bulls kiri päätösneljänneksellä kotivoittoon Clevelandista

Chicago Bulls on usein tällä kaudella hyytynyt ottelun loppua kohden koripallon NBA:ssa, mutta lauantai-iltana joukkue oli ratkaisuhetkillä timanttia. Chicago nousi kotonaan makeaan 118–116-voittoon Cleveland Cavaliersista, vaikka Cleveland johti vielä kolmannen neljänneksen lopulla 19 pisteellä.

Lauri Markkanen teki Chicagolle 17 pistettä. 33 minuuttia peliaikaa saanut suomalaispelaaja otti myös kolme levypalloa ja antoi yhden koriin johtaneen syötön. Markkasen kahdeksasta kolmosyrityksestä kaksi upposi sisään.

Yhteensä Markkanen kirjautti 14 pelitilanneheittoa, mikä on hieman viime aikojen keskiarvoa enemmän.

Markkasen joukkuetoveri Zach LaVine rohmusi peräti 42 pistettä, joista puolet päätösneljänneksellä. Clevelandin paras pistemies oli 29 pisteellä Kevin Love.

Bulls on sarjataulukossa Clevelandin edellä, mutta vierasjoukkue Cavaliers otti toisella neljänneksellä vahvan otteen kamppailusta. Clevelandin johto kävi kolmannella neljänneksellä 19 pisteessä ja oli vielä päätösneljänneksen alkaessakin 15 pistettä. Chicago kuitenkin kiri Clevelandin johdon kiinni viimeisen neljänneksen ensimmäisen puoliskon aikana.

Yksi ratkaisuhetkistä koettiin 20 sekuntia ennen loppua, jolloin Chicago johti yhdellä pisteellä. Tuomari katsoi Markkasen rikkoneen Lovea tämän donkatessa ja Cleveland-pelaaja oli saamassa vapaaheiton, mutta Bullsin päävalmentaja Jim Boylen haastoi tuomion. Ratkaisu kumottiin, ja Chicagon johto varjeltui.

Chicago on voittanut nyt kolme edellisistä viidestä ottelustaan. Joukkue on itälohkossa kymmenentenä, Cleveland on sijalla 13.