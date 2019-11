Bulls odottaa helmikuun Markkasen paluuta – päävalmentaja Boylen: Hän ei ole tollo

Lauri Markkanen pelasi viime helmikuussa elämänsä parasta koripalloa. Hän keräsi tuon kuukauden aikana 26 pistettä ja 12,2 levypalloa ottelua kohti ja sai Chicago Bullsin seurajohdon ilmoittamaan, että alkaneella kaudella joukkue rakennetaan kahden nousevan tähden, Markkasen ja Zach LaVinen ympärille.

Odotukset eivät kuitenkaan ole toistaiseksi täyttyneet, ja tämän kauden 12 ensimmäisen ottelun jälkeen Markkasen pistekeskiarvo (14,4), pelitilanneheittoprosentti (37,6) ja kolmosprosentti (27,8) ovat uran huonoimmat.

– Jep, haluamme että hän olisi helmikuun Lauri Markkanen, Bullsin päävalmentaja Jim Boylen sanoi Chicago Sun-Timesin mukaan.

– Uskomme että hän pystyy siihen. Onko hän turhautunut ja haluaako hän sitä? Näytän hänelle missä hänen täytyy parantaa. Hän ymmärtää mitä hänen pitää tehdä, hän ei ole tollo. Ja hän välittää joukkueesta. Milloin hän pääsee irti ja miten, en pysty sanomaan. Voin vain kertoa, että hän yrittää hallita niitä asioita jotka hän voi hallita, Boylen selvitteli.

Bullsin suunnitelmien toinen tähtipilari, takamies Zach LaVine sanoi, ettei Markkanen näytä löytäneen rytmiään.

– Olen puhunut hänen kanssaan. Hänen tunnelmansa on yhä korkealla. Tiedän että hän on huolissaan, mutta hän ei purista vielä. Ja se on hyvä. Hän ei ole raivonnut tai syyttänyt ketään, LaVine sanoi.

Markkanen itse on useamman kerran sanonut, että hän hakee yhä paikkaansa Bullsin uudistuneissa hyökkäyskuvioissa. Päävalmentaja Boylen korosti, että vastustajat ovat aiempaa paremmin valmistautuneita Markkasen pysäyttämiseen. Boylen sanoi myös, että Markkanen on alkukaudesta joutunut kohtaamaan useita kovia vastustajan laitahyökkääjiä.

– Yleisesti hän on vastustajan ottelusuunnitelman ykkönen tai kakkonen, ja häntä vastaan pelataan fyysisesti joka ilta. Olemme myös vaatineet, että hän puolustaa paremmin ja hyökkää tasaisemmin. Kahden suunnan pelaaminen tällä tasolla on hyvin vaikeaa. Jos katsotaan vastustajia, meidän divisioonassamme on kovia vastustajia Kevin Lovesta Giannis Antetokounmpoon ja Blake Griffiniin, Boylen sanoi.