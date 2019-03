Bulls poistui kaksi kertaa kentältä voittajana – Porter juuttui dopingtestiin eikä ehtinyt toisella kertaa kentälle

NBA-koripalloliigan Chicago Bulls poistui kaksi kertaa voittajana kotiareenansa United Centerin kentältä Philadelphia 76ersia vastaan, mutta toisella kerralla ilman aloitusviisikkonsa laitahyökkääjää Otto Porter Junioria, joka ei ehtinyt kentälle juututtuaan dopingtestiin.

Zach LaVine nosti Bullsin 108–107-johtoon 1,6 sekuntia ennen peliajan umpeutumista ja kuittasi kaupan päälle vielä vapaaheiton, jonka hän heitti kuitenkin ohi. Aikalisän jälkeen LaVine katkaisi Philadelphian sisäänsyötön ja summeri soi.

Pelaajat poistuivat pukuhuoneisiin ja yleisö valui pois lehtereiltä, mutta videotarkistuksen jälkeen erotuomarit totesivat, että Chicagon toimitsijat olivat käynnistäneet loppusummerin liian aikaisin. Pelikelloon laitettiin 0,5 sekuntia, ja joukkueet haettiin takaisin kentälle Philadelphian uutta yritystä varten.

Bullsin Otto Porter Jr oli jo antamassa dopingtestinäytettä eikä ehtinyt kentälle. Lopputulos ei kuitenkaan enää muuttunut, kun Philadelphian Jimmy Butler ei saanut sisäänsyöttöä kiinni.

– Minua etsittiin, mutta ei löydetty. Ja kun minut lopulta löydettiin oli liian myöhäistä. Otin pelipaitani ja aioin juosta takaisin, mutta käännyin takaisin ja hoidin homman loppuun, Porter kertasi ESPN:n sivuilla.

Chicagon päävalmentaja Jim Boylen lupasi viedä kelloa käyttäneet toimitsijat illalliselle.

– Toimitsijapöytä käynnisti kellon liian aikaisin. Se oli kuin Utahissa ennen vanhaan. He tekivät sitä koko ajan eivätkä jääneet kiinni. Te tiedätte sen. Vien meidän kellokaverimme illalliselle. Näin sen pitää mennä, baby, Utahin yliopistossa 2007–2011 valmentanut Boylen veisteli.

"Ihmiset mukautuvat"

Markkanen kuittasi kaksi virhettä ottelun kahden ensimmäisen minuutin aikana, joutui vaihtoon ja jäi lopulta 11 pisteeseen pelitilanneheittotarkkuudella 4/9. Helmikuu oli Markkasen uran tehokkain 26 pisteen ja 12,2 levypallon keskiarvoilla, mutta kahdessa viime pelissään hän on jäänyt 14:ään ja 11 pisteeseen.

– Kun alat pelata hyvin tässä liigassa ja menestyä, ihmiset huomaavat sen ja mukautuvat. Tämä tapahtuu nyt Laurille, Boylen sanoi Bullsin Twitter-tilillä.

Bullsin tehokkain oli LaVine 39 pisteellä. Philadelphian Butler pelasi toisen ottelunsa entistä joukkuettaan vastaan ja keräsi 22 pistettä. Pudotuspeleihin yhtenä NBA:n itälohkon suosikeista matkaava Philadelphia pelasi ilman tähtisentteriään Joel Embiidia, joka lepuutti polveaan.

– Henkilökohtaisesti olen tässä vaiheessa sitä mieltä, että jos se (polvi) tarvitsee lisää aikaa, olkoon niin. Yritämme saada hänet pudotuspeleihin terveenä. Katson ajoittain NBA:n kalenteria, eikä aikaa ole paljon. Mutta se on merkityksetöntä siihen nähden mikä on tärkeintä, ja se on hänen saamisensa terveeksi, 76ersin valmentaja Brett Brown sanoi.

LeBron James nyyhki pyyhkeensä takana ohitettuaan Michael Jordanin kaikkien aikojen pistetilastossa

Keskustelu kaikkien koripalloilijasta sai uutta polttoainetta keskiviikkona Los Angelesissa, kun Lakersin LeBron James heitti 31 pistettä Denver Nuggetsia vastaan ja nousi NBA-koripalloliigan runkosarjan kaikkien aikojen neljänneksi parhaaksi korintekijäksi ohi Michael Jordanin. James on koonnut 2003 alkaneella NBA-urallaan 32 311 runkosarjapistettä, kun Jordanin ura päättyi 32 292 pisteen kohdalla.

James ohitti lapsuutensa idolin korilleajolla ja sen päälle saamallaan vapaaheitolla toisella neljänneksellä. Seuraavalla aikalisällä James hautasi kasvonsa pyyhkeeseen ja näytti nyyhkivän, kun videotaululla pyöri kooste hänen uransa kohokohdista.

– Niistä monista asioista, jotka olen saavuttanut urallani, tämä on aivan yhtä korkealla kuin mestaruuden voittaminen. Rehellisesti sanottuna tämä on enemmän kuin hullua. Se oli hyvin tunteikasta. Moni asia pyöri sisälläni. En halunnut paljastaa, mitä pyyhkeen takana tapahtuu, James sanoi.

James on jo aiemmin ohittanut Jordanin kahdessa korintekotilastossa. Keväällä 2017 James jätti Jordanin taakseen NBA:n pudotuspelien kaikkien aikojen pistemiehenä, ja viime vuoden keväänä hän rikkoi Jordanin peräkkäisten yli 10 pisteen pelien ennätyksen.

Jamesin edellä runkosarjan maratonpistetilastossa ovat enää Kareem Abdul-Jabbar (38 387), Karl Malone (36 928) ja Kobe Bryant (33 643).

Jamesin juhlinnasta huolimatta Lakersin kausi on ollut pettymys. Denver haki Los Angelesista 115–99-voiton, ja James on jäämässä ensimmäistä kertaa 14 vuoteen pudotuspelien ulkopuolelle. Samalla katkennee Jamesin kahdeksan kautta jatkunut peräkkäisten NBA-finaalien sarja.