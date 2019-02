Bullsin kolmen ottelun voittoputki katkesi kotikentällä, Markkanen jatkoi vahvalla otteella

Lauri Markkasen Chicago hävisi kotikentällään Milwaukeelle 106–117. Markkanen jatkoi vahvassa vireessä pussittaen 26 pistettä. Levypalloja hän otti 12.

Suomalaistähti sai peliaikaa vajaat 36 minuuttia, hieman vähemmän kuin Zach LaVine, joka teki 11 pistettä.

Edellisessä ottelussa Bostonia vastaan Markkanen heitti 35 pistettä ja teki näin yhden NBA-ottelun ennätyksensä.

Bulls ylsi voittoon kolmessa edellisessä ottelussaan, mikä on jatkuvien tappioiden painamalle joukkueelle kauden pisin voittoputki. Bulls on jo aiemmin menettänyt mahdollisuutensa pudotuspelipaikkaan.

Milwaukeeta vastaan Chicago pelasi vajaamiehityksellä, sillä tuore vahvistus Otto Porter junior loukkasi vasemman jalkansa edellisessä ottelussa eikä ollut vielä pelikunnossa. Kris Dunn puolestaan pysytteli kotona vakavan migreenin takia, kertoi päävalmentaja Jim Boylen Chicago Tribunen mukaan.

Boylen kehui Markkasta, joka on tehnyt vähintään 20 pistettä per peli yhdeksässä ottelussa peräkkäin.

– Hän on iso osa sitä mitä teemme. Pallo on paljon hänen käsissään ja sitä me haluamme, se tekee meille hyvää, hän sanoi Bullsin Twitter-tilillä.