Bundesliigan perinneseura on pahassa pulassa – Werder Bremeniä uhkaa putoaminen 39 vuoden pääsarjaputken jälkeen

Jalkapallon Saksan Bundesliigan takavuosien kestomenestyjän Werder Bremenin kausi on ollut tuskaista taivallusta. Maan pääsarjassa eniten kausia pelanneen Werderin riesana ovat koronaviruksen ohella olleet kelvottomat peliesitykset.

Lauantaina vieraissa Freiburgin kohtaavaa Werder Bremeniä uhkaa putoaminen sarjaporrasta alemmaksi, kun joukkueella on jäljellä yhdeksän liigaottelua. Werderin takana sarjataulukossa on vain Paderborn. Bremeniläisjoukkue on jäljessä karsijan paikalla olevaa Fortuna Düsseldorfia viisi pistettä.

Werder Bremen on pelannut pääsarja Bundesliigaa alemmalla portaalla viimeksi kaudella 1980–81. Näillä näkymin kausi jää menestyksekkään jalkapalloseuran historiaan häpeällisenä ajanjaksona.

Tosin, koronakriisin varjostama kausi on täysin poikkeuksellinen muutenkin.

– Tilanne on vaikea koko maailmalle. Ammattijalkapalloilijoina olemme erittäin onnekkaassa asemassa. Nyt on enemmän kuin tärkeää auttaa ja olla esimerkkinä muille, kertoi maaliskuussa seuran verkkosivuilla Werderin kapteeni Niklas Moisander, Suomen maajoukkueen entinen toppari.

Suuruuden aika kesti 2000-luvulle

Pohjois-Saksan ylpeys Werder Bremen oli Bundesliigan kestomenestyjä 1980-luvun lopulta pitkälle 2000-luvulle. Neljäs ja toistaiseksi viimeinen bundesliigamestaruus heltisi 2004, ja seura selviytyi Mestarien liigaan viitenä vuonna peräkkäin.

Hiljaisempaa oli seuraavalla vuosikymmenellä. Werder Bremen oli Bundesliigassa vielä kolmas vuonna 2010. Loppuvuosikymmenellä loppusijoitukset vaihtelivat välillä 8–14.

Nyt Werder kulkee hampurilaisen HSV:n jälkiä. HSV pelasi Saksan ylimmällä sarjatasolla yhtä mittaa Bundesliigan perustamisesta 1963 lähtien, kunnes putosi kakkosbundesliigaan kaudella 2017–18.

Vaikka Werderin tilanne näyttää synkältä, Bremenissa tunnelma on näennäisen levollinen – toisin kuin toisessa satamakaupungissa Hampurissa oli putoamiskriisin aikana.

Werder Bremen on hävinnyt 12:sta viime ottelustaan kymmenen, mutta vuodesta 2017 lähtien päävalmentajana toiminut Florian Kohlfeldt on saanut jatkaa tehtävässään.

– Hampurin kaltaisessa kaupungissa on vaikeampaa toimia. Bremenissä kannattajat ovat läheisempiä, ja siksi Kohlfeldt on saanut pysyä pestissään, sanoi Werder Bremenissä 2004–11 pelannut tanskalainen Daniel Jensen uutistoimisto Ritzaun mukaan.

Synkkä kotitilasto

Werder Bremenin peli-ilme ei viime maanantain paluuottelussa Leverkusenia vastaan vakuuttanut. Leverkusenin Suomen maajoukkuevahti Lukas Hradecky pääsi helpolla, kun europelipaikoista kamppaileva vierasjoukkue otti 4–1-voiton.

Bundesliigan kotipelit ovat vihreäpaitaisen Werderin kompastuskivi. Joukkue on voittanut 12 kotipelistään yhden, hävinnyt yhdeksän.

Näyttää siltä, että yhtä lukuun ottamatta kaikki kaudet Bundesliigan ykköstasolla pelannut Werder Bremen ottaa ensi kaudella vauhtia sarjaporrasta alempaa.

– Kahden ensimmäisen Bremen-kauteni aikana ei silloinkaan ollut helppoa. Voimamme oli, ettemme menettäneet uskoamme, neljättä kauttaan Werder Bremenissä pelaava Moisander sanoi vielä tammikuussa seuran kotisivuilla.