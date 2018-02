CAS vapautti venäläisurheilijoita, mutta KOK ei takaa osallistumisoikeutta

Osa dopingtuomioistaan valittaneista venäläisurheilijoista sai torstaina myönteisen päätöksen Urheilun kansainväliseltä vetoomustuomioistuimelta CASilta. Kansainvälisen olympiakomitean KOK:n mukaan tämä ei kuitenkaan takaa näille venäläisurheilijoille automaattista osallistumisoikeutta Etelä-Korean talvikisoihin.

KOK oli väitettyjen dopingrikkeiden takia määrännyt kyseessä olevat venäläiset elinikäiseen kilpailukieltoon olympialaisissa sekä mitätöinyt näiden tuloksia Sotshin olympialaisista 2014. CASin mielestä todisteet näitä venäläisiä vastaan olivat kuitenkin puutteellisia, ja CAS hyväksyi 28 venäläisurheilijan dopingrangaistuksista tekemän valituksen.

Nyt KOK saa vielä kisojen alla miettiä, päästetäänkö heitä Pyeongchangin talviolympialaisiin. Joukossa on useita Venäjän maastohiihtotähtiä ja lisäksi pikaluistelijoita, kelkkailijoita ja naisjääkiekkoilijoita.

KOK on jo aiemmin sulkenut Venäjän maana olympialaisista. Useat venäläisurheilijat ovat kuitenkin saaneet oikeuden kilpailla Etelä-Koreassa ilman kansallistunnuksia.

Yhdentoista urheilijan kohdalla CAS katsoi, että valitus voitiin hyväksyä vain osittain. Tämä tarkoitti, että heiltä kielletään osallistuminen Pyeongchangin kisoihin, mutta elinikäinen kielto kumotaan.

"Näytöt eivät vaan riittäneet"

Suomen urheilun eettisen keskuksen (Suek) pääsihteeri Harri Syväsalmi ei niinkään yllättynyt CASin päätöksestä.

– Perustelut puuttuvat, mutta kuten he itsekin sanoivat, he eivät käsitelleet Venäjän valtiojohtoista dopingia, joka on koko jutun ydin. Käsiteltiin vain yksittäisiä urheilijoita, ja näytöt eivät kerta kaikkiaan vaan riittäneet. Ei se sinänsä yllätys ole, Syväsalmi sanoi.

– Ei tämä mikään riemunpäivä antidopingtyölle ole. Kaukana siitä. Iso kysymys on edelleen ratkaisematta: kuinka suhtaudutaan valtiojohtoiseen dopingiin, joka on – sitten DDR:n – ainutlaatuista dopinghistoriassa?