Canadiens siirsi Kotkaniemen alasarjaan: "Haluamme hänen löytävän peliään ja luottamusta itseensä"

NHL-jääkiekkoliigan Montreal Canadiens lähetti nuoren suomalaishyökkääjänsä Jesperi Kotkaniemen lauantaina farmiliiga AHL:n Laval Rocket -seuran riveihin. Kotkaniemi on tällä kaudella pelannut 36 NHL-peliä ja koonnut niissä kuusi maalia ja kaksi syöttöä. Tammikuun 11 pelissään hän jäi tehoihin 1+0.

Montrealin päävalmentaja Claude Julien sai paikallista aikaa lauantaina aamulla selitellä 19-vuotiaan lupauksen farmikomennusta.

– Emme pidä näitä (farmikomennuksia) negatiivisina, vaan positiivisina. Tässä tilanteessa kyseessä on nuorukainen, jolla on ollut kolhuja (aivotärähdys joulukuussa) ja joka on hakenut peliään, ja varmaankin menettänyt myös itseluottamustaan. Haluamme hänen löytävän peliään ja luottamusta itseensä, ja paras keino siihen on pelata paljon (farmissa), Julien sanoi TSN-kanavalle korostaen, että kyseessä ei ole mikään "rangaistus".

– Hänellä on paljon potentiaalia, se ei ole muuttunut mitenkään. Ja kun hän löytää pelinsä, tuomme hänet enemmän kuin mielellämme takaisin sinne, minne hän kuuluu, eli NHL:ään.