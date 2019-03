Cardiffille katkera tappio päätöshetkien maaleilla – Chelsea tasoitti kyseenalaisesti

Chelsea väänsi jalkapallon Englannin Valioliigassa 2–1-vierasvoiton Cardiffista dramaattisten vaiheiden jälkeen. Cardiff johti ottelua pitkään Victor Camarasan toisen puoliajan alussa ilmasta laukomalla maalilla.

Ottelun 84. minuutilla lontoolaisvieraat tulivat tasoihin, kun Cesar Azpilicueta puski pallon kulmapotkun jälkitilanteesta maaliin. Hidastusten perusteella Azpilicueta oli tilanteessa paitsiossa.

Lisäajan ensimmäisellä minuutilla Cardiffin sunnuntai synkkeni, kun Chelsean Ruben Loftus-Cheek puski pallon Willianin keskityksestä verkon perukoille.

Tappio oli Cardiffille paha takaisku taistelussa sarjapaikasta. Joukkue on sijalla 18, ja viimeisellä säilyjän paikalla oleva Burnley on viisi pistettä karussa. Burnley on tosin pelannut ottelun Cardiffia enemmän.

Chelsea jatkaa kuudentena. Joukkue nousi tasapisteisiin ottelun vähemmän pelanneen Arsenalin kanssa.

Valioliigassa pelataan myöhemmin tänään Liverpoolin ja Tottenhamin välinen kärkikohtaaminen. Liverpool on sarjassa toisena ja Tottenham kolmantena.