Carolina vahvisti tarjouksensa: Sebastian Aho jää Hurricanesiin

NHL-seura Carolina Hurricanes vahvisti sunnuntaina Twitterissä, että se on vastannut Montreal Canadiensin Sebastian Aholle jättämään tarjoukseen. Kyseessä on viisivuotinen jatkosopimus, jonka kokonaisarvo on yli 42 miljoonaa dollaria eli 37,3 miljoonaa euroa.

Ahon ja Carolinan sopimusneuvottelut jumiutuivat, kun suomalainen vaati viisivuotista jatkosopimusta. Montreal käytti tilaisuuden hyväkseen ja jätti Aholle muhkean sopimustarjouksen, johon Carolina joutui vastamaan.

NHL:n työehtosopimus pitää rajoitetusti vapaan pelaajan entisessä seurassa, jos se vastaa kilpailevaan tarjoukseen samanlaisin sopimusehdoin.

Kolme kautta Carolinassa kiekkoillut Aho, 21, tienaa viisivuotisesta jatkosopimuksestaan 7,5 miljoonaa euroa kaudessa.

– Olen kiitollinen Montreal Canadiensin tarjouksesta, mutta olen koko ajan toivonut jatkoa Hurricanesissa, Aho kommentoi sopimusta sunnuntai-iltana Twitterissä.

– Minulle on myös tärkeää, että pääsen jäälle heti, kun joukkueen harjoitusleiri alkaa.

Aho tunnustaa, että neuvotteluiden pitkittyminen oli hankala kokemus.

– Sen on ollut vaikeaa minulle ja perheelleni, joten olen iloinen, kun asiat ovat nyt ratkenneet, Aho jatkoi.

– Viihdyn erinomaisesti Raleighissa. On hienoa jatkaa siitä, mihin viime kaudella jäimme.