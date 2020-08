Hyökkääjä Sebastian Aho on kuulunut koko neljän kauden NHL-jääkiekkouransa ajan Carolina Hurricanesin kantaviin voimiin. NHL:n pudotuspelikarsinnoissa Aho on vertynyt entistäkin kovempaan vireeseen, sillä hän on karsintapelien ja sijoitusottelujen pistepörssissä toisena Edmonton Oilersin supertähden Connor McDavidin jälkeen.

Aho on McDavidiin verrattuna etulyöntiasemassa, sillä Edmontonin kausi päättyi pudotuspelikarsintoihin Chicagoa vastaan.

Carolina tarvitsee huippuvireisen Ahon palveluksia pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella, jolla vastaan asettuu Boston Bruins. Maalivahtitähti Tuukka Raskin Boston kaatoi Hurricanesin tämän kauden ainoassa runkosarjakohtaamisessa 2–0 ja pudotti Carolinan jatkosta viime itälohkon finaalisarjassa.

Aho on tehnyt pudotuspelikarsinnoissa kolme maalia ja syöttänyt viisi osumaa. Runkosarjassa hän oli 38+28 merkinnällään suomalaisten paras pistemies.

Ahon ja hänen ketjukaveriensa Andrei Svetshnikovin ja Teuvo Teräväisen yhteispeli pyöri pudotuspelikarsinnoissa mainiosti. Niinpä jatkopaikka heltisi Hurricanesille New York Rangersia vastaan suoraan kolmessa ottelussa.

Kaikkina aikoina Boston on ollut Carolinaa ja sen edeltäjää Hartford Whalersia parempi viidestä pudotuspelisarjasta neljässä.

Carolinan hyökkääjä Warren Foegele uskoo, että Hurricanes on viime kautta iskukykyisempi Bruinsia vastaan.

– Joukkueemme oli viime vuonna hyvin nuori, joten pudotuspelit olivat meille iso askel otettavaksi. Pelaajamme ovat saaneet kokemusta, joka on kasvattanut joukkuetta, Foegele sanoi NHL:n verkkosivuilla.

Runkosarjaykkönen kompuroi sijoituspeleissä

Boston oli koronan takia kesken jääneen NHL-runkosarjan ykkönen, mutta itälohkon sijoituspelisarjassa se hävisi kaikki kolme otteluaan ja jäi neljänneksi.

– En ole vielä ehtinyt juuri ajatella Carolinaa, mutta on hienoa aloittaa pudotuspelit, Bruinsin puolustaja Connor Clifton sanoi.

Carolinan sveitsiläishyökkääjä Nino Niederreiter uskoo, että Hurricanes ottaa hyvityksen häviölleen Bostonille viime kauden pudotuspelisarjassa.

– Meillä on nyt hyvä tilaisuus antaa takaisin viime vuodesta, Niederreiter kertoi.

NHL:n varsinaisten pudotuspelien avauskierros alkaa Suomen aikaa keskiviikon vastaisena yönä.