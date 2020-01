Carolinan suomalaiset vauhdissa, kun Montreal kaatui 3–1

Jääkiekkoliiga NHL:ssä Carolina Hurricanesin suomalaiset olivat tehokkaalla pelipäällä, kun Carolina voitti kotonaan Montreal Canadiensin 3–1.

Erik Haula teki maalin ja hankki syöttöpisteen, ja Sebastian Aho onnistui myös maalinteossa. Teuvo Teräväinen nappasi Haulan ja Ahon maaleista syöttöpisteet.

Montrealin Max Domi onnistui tekemään maalin kuudennessa peräkkäisessä ottelussaan.

Sebastian Aho on 23:lla maalillaan NHL:n maalipörssissä parhaana suomalaisena kuudennella sijalla.

Voitto oli Carolinalle toinen putkeen. Tätä ennen joukkueella oli niskassaan kolmen pelin tappioputki. Montreal puolestaan on nyt hävinnyt kolme ottelua peräkkäin.

Carolina on kiinni pudotuspelipaikassa, ja Montreal on pudotuspeliviivan alapuolella.

Toronto Maple Leafs voitti Minnesota Wildin vieraissa 4–1. Toronton William Nylander ja Auston Matthews tekivät kumpikin yhden maalin ja hankkivat syöttöpisteen.

Toronton pitkä voittoputki katkesi viikonloppuna 4–5-tappioon New York Rangersille. Joukkue oli sitä ennen voittanut viisi ottelua peräkkäin. Toronto on hurjassa maalintekovireessä, sillä se on tehnyt viimeisimmässä seitsemässä pelissä vähintään neljä maalia per ottelu.

Megakierroksella kypärätemppujen ilta

Coloradossa käytiin maalirikas kamppailu kotijoukkue Avalanchen ja Winnipeg Jetsin välillä. Ottelu päättyi lopulta vierasjoukkue Winnipegin 7–4-voittoon.

Winnipegin Kyle Connor täräytti kypärätempun, ja joukkuetoveri Blake Wheeler kirjautti tehot 2+1. Pisteitä ropisi myös Nikolaj Ehlersille, joka sai kunnian viimeistellä Winnipegille 7–4-loppulukemat ja joka hankki sen lisäksi kolme syöttöpistettä.

Winnipegin ja Coloradon suomalaistähdet Patrik Laine ja Mikko Rantanen eivät tällä kertaa kartuttaneet maalisaldoaan, mutta molemmille kirjattiin syöttöpiste.

13 ottelun kierroksen toinen kypärätemppu nähtiin Edmonton Oilersin ja New York Rangersin välisessä ottelussa, ja siitä vastasi Edmontonin James Neal.