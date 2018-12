Carolinan Sebastian Aho ja Teuvo Teräväinen keräsivät tehopisteitä ottelussa Washingtonia vastaan. Suomalaiskaksikon hyvästä vireestä huolimatta Carolina hävisi Washingtonille voittolaukauskisassa. Ottelu päättyi lopulta niukasti Washingtonin eduksi maalein 6–5.

Aho teki ottelussa kaksi maalia, joista molemmista Teräväiselle kirjattiin syöttöpiste. Myös Teräväinen iski maalin, jota puolestaan Aho oli syöttämässä.

Aho sai syöttöpisteen myös ottelun avausmaalista, jonka teki Kanadan Jordan Martinook.

Aho ylsi tehopisteille myös kolmessa edellisessä ottelussa. Aho on laukonut maaleja tällä kaudella yhteensä 11 kappaletta ja syöttöpisteitä hänellä on kertynyt 22 kappaletta. Teräväinen on tehnyt kuusi maalia ja syöttänyt 18 maalia.

Washingtonin venäläistähti Alex Ovechkin teki ottelussa hattutempun eli hän oli vastuussa puolesta Washingtonin maaleista. Ovechkin on tykitellyt tällä kaudella 28 maalia.

Winnipegin Patrik Laine teki puolestaan yhden maalin ottelussa Chicagoa vastaan. Winnipeg vei voiton jatkoajalla maalein 4–3.

Coloradon Mikko Rantaselle kirjattiin syöttöpiste ottelussa St. Louisia vastaan. Colorado hävisi ottelun 3–4.