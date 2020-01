Carolinan suomalaistrio pyöritti Montrealia, Haula keräsi kiitosta

Carolina Hurricanes päätti kiekkovuoden 2019 vakuuttavalla voitolla, ja suomalaispelaajilla oli Montreal Canadiensin kaadossa pääosa. Hiljattain polvivamman jäljiltä kaukaloon palannut Erik Haula laukoi kauden 11. maalinsa toisessa erässä. Osuma jäi voittomaaliksi, kun Hurricanes kukisti Canadiensin 3–1.

Haula ihasteli pelikaverinsa malttia osuman rakentamisessa. Syöttöpisteen saivat Teuvo Teräväinen ja Brett Pesce, joka vapautti Haulan avopaikkaan maalin edessä.

– Turbo (Teräväinen) pelasi hienosti siniviivalla ja teki tilaa, Haula sanoi seuran nettisivuilla.

Las Vegasista Carolinaan siirtynyt Haula on ollut Hurricanesille loistohankinta. Hän on seuran maalipörssissä neljäntenä, vaikka on pelannut vasta 21 ottelua.

– Haula on tehnyt vahvaa työtä ja tiivistänyt ketjujamme, päävalmentaja Rod Brind'Amour kiitteli.

Sebastian Aho avasi joukkueen maalinteon ylivoimalla Haulan ja uransa 400. NHL-ottelun pelanneen Teräväisen syötöstä.

Aho on 23 maalillaan NHL:n maalipörssissä parhaana suomalaisena kuudennella sijalla. Viime kaudella hän teki 30 maalia, nyt pelattuna on vasta vajaa puolet runkosarjasta.

– Onnistumisemme alkaa aina maalivahdista. Kun he pelaavat erinomaisesti, kenttäpelaajilla on itseluottamusta laittaa painetta vastustajan maalille. Voimme luottaa siihen, että maalivahdit pystyvät torjuntoihin, Aho kommentoi NHL:n nettisivuilla.

Montrealia vastaan Carolinan torjuntavastuun kantoi Petr Mrazek 29 torjunnalla.

Bobrovski kovassa paikassa

Joonas Korpisalon loukkaantumisen takia ykkösvahdiksi noussut Elvis Merzlikins piti Aleksander Barkovin johtaman Florida Panthersin kurissa, kun Columbus Blue Jackets kukisti vieraansa 4–1. Ensi kertaa kotiyleisön edessä pelannut Merzlikins torjui 36 laukausta. Floridan maalia vahti Sergei Bobrovski, joka pelasi seitsemän kautta Columbuksessa ja vaihtoi täksi kaudeksi Floridaan.

Entistä seurakaveriaan kuritti etenkin Zach Werenski, jolle kolmen maalin ilta oli NHL-uran ensimmäinen.

– Istuin aiemmin Sergein vieressä pukuhuoneessa. Nyt sattui niin, että kiekot menivät hänen selkänsä taakse, Werenski kommentoi NHL:n nettisivuilla.

Barkov jäi ottelussa pisteittä. Kahdessa edellisessä pelissään hän oli tehnyt kaksi maalia ja antanut kolme maalisyöttöä.

Maple Leafs takoo maaleja

Toronto Maple Leafs voitti Minnesota Wildin vieraissa 4–1. Toronton William Nylander ja Auston Matthews tekivät kumpikin yhden maalin ja hankkivat syöttöpisteen.

Toronton pitkä voittoputki katkesi viikonloppuna 4–5-tappioon New York Rangersille. Joukkue oli sitä ennen voittanut viisi ottelua peräkkäin. Toronto on hurjassa maalintekovireessä, sillä se on tehnyt viimeisimmässä seitsemässä pelissä vähintään neljä maalia per ottelu.

Megakierroksella kypärätemppujen ilta

Coloradossa käytiin runsasmaalinen kamppailu kotijoukkue Avalanchen ja Winnipeg Jetsin välillä. Ottelu päättyi lopulta vierasjoukkue Winnipegin 7–4-voittoon.

Winnipegin Kyle Connor täräytti hattutempun, ja joukkuetoveri Blake Wheeler kirjautti tehot 2+1. Pisteitä ropisi myös Nikolaj Ehlersille, joka sai kunnian viimeistellä Winnipegille 7–4-loppulukemat ja hankki sen lisäksi kolme syöttöpistettä.

Winnipegin ja Coloradon suomalaistähdet Patrik Laine ja Mikko Rantanen eivät tällä kertaa kartuttaneet maalisaldoaan, mutta molemmille kirjattiin syöttöpiste.

13 ottelun kierroksen toinen hattutemppu nähtiin Edmonton Oilersin ja New York Rangersin välisessä ottelussa, ja siitä vastasi Edmontonin James Neal.

Raanta pysäytti St. Louisin voittokulun

Arizona Coyotesin Antti Raanta urakoi 38 torjuntaa, kun hänen joukkueensa päätti St. Louis Bluesin kahdeksan ottelun voittosarjan. Coyotes kukisti hallitsevan mestarin 3–1.

– Joukkueemme tarvitsee uskoa siihen, että voimme voittaa. Nyt onnistuimme ottelun avainkohdissa hyvin, Arizonan päävalmentaja Rich Tocchet sanoi seuran Twitterissä julkaistussa haastattelussa.

Tocchet kehui Raannan peliä erinomaiseksi.

Chicago Blackhawksin Olli Määttä aloitti maalinteon, kun hänen joukkueensa otti kolmannen peräkkäisen voittonsa, nyt 5–3-numeroin Calgary Flamesista. Määttä kirjasi tilastoihinsa myös syöttöpisteen.

Voittajien tehomies oli kaksi maalia tehnyt ja kaksi syöttänyt Patrick Kane. Maalilla Robin Lehner venyi 41 torjuntaan.

Pittsburgh menetti parhaan pistemiehensä

Pittsburgh Penguins koki pahan takaiskun, kun joukkueen parhaan pistemiehen Jake Guentzelin olkapäävamma vaati leikkaushoitoa. Guentzel on sivussa ainakin NHL-jääkiekon runkosarjan loppuun.

Yhdysvaltalaishyökkääjä Guentzel loukkaantui maanantain ottelussa Ottawa Senatorsia vastaan. Hän kaatui maalinteon jälkeen päin laitaa ja luisteli pois kaukalosta oikeaa kättään pidellen.

Penguins kertoi NHL:n nettisivuilla, että Guentzel on sivussa neljästä kuuteen kuukauteen. Hän voi päästä peleihin vielä tällä kaudella, jos Penguins pysyy mukana pudotuspeleissä.

Guentzel teki alkukaudesta 20 maalia ja antoi 23 maaliin johtanutta syöttöä. Hänet nimettiin juuri NHL:n tähdistöotteluun, mutta se ottelu jää väliin. Samoin kävi Columbuksen maalivahdille Joonas Korpisalolle, joka on polvivamman takia viikkoja pois kaukaloista.

Pittsburghin hyökkääjätähdistä Sidney Crosby on palaamassa jäille lihasvamman jälkeen. Hän luisteli jo tiistaina joukkueensa harjoituksissa, mutta vielä on epävarmaa, koska hän palaa otteluihin.