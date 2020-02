Castren avasi LPGA-golfkiertueen vahvasti Australiassa, 68 lyönnin kierros vei kolmen lyönnin päähän kärjestä

Matilda Castren on avannut uransa golfin LPGA-kiertueella 68 lyönnin kierroksella Australiassa. Castren on kolmen lyönnin päässä kilpailua johtavista Ruotsin Madelene Sagströmistä ja Etelä-Korean Haeji Kangista, kun avauskierros on vielä kesken.

Castren saavutti naisten arvostetuimman golfkiertueen pelioikeuden viime marraskuussa onnistumalla karsinnoissa. Hän on toinen suomalainen kiertueella Minea Blomqvist-Kakon jälkeen.

Petteri Nykyn valmentaman Castrenin ensimmäinen kierros toi tuloskorttiin eaglen kakkosväylältä, neljä birdieä ja yhden bogin. Kentän par eli mittatulos on 73.

Amatööriurallaan Castren voitti EM-pronssia 2015 ja EM-joukkuehopeaa 2014. Amatööriura vaihtui yliopistovuosiksi Florida State -yliopistossa, jossa hän pelaamisen ohessa suoritti kansainvälisten suhteiden tutkinnon.

Yliopistopelien jälkeen Castren siirtyi ammattilaiseksi. Ennen LPGA-kiertuetta hän pelasi Pohjois-Amerikassa haastajakiertueella.

Australian Geelongissa pelataan samaan aikaan miesten Euroopan-kiertueeseen kuuluva kilpailu. Sami Välimäki avasi sen 69 lyönnin kierroksella ja Janne Kaske 73 lyönnillä.