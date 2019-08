Cheerleading-joukkue palkkasi fysiikkavalmentajan, ja tulokset alkavat nyt näkyä – paikka EM-kisoissa osoittaa nousun Suomen kärkeen

Kilpacheerleading on nyt ottanut askeleen huipputasolle myös maakunnissa Helsingin ulkopuolella.

Todisteena tästä toimii jyväskyläläinen Jaguars Spirit Athletes Venus -joukkue, joka pääsi ensimmäisenä ei-helsinkiläisenä naisten cheersarjan joukkueena lajin EM-kisoihin tänä vuonna.

Venus hankki kisalipun SM-hopean kautta. Joukkue ylsi Pietarissa kesäkuun lopussa järjestetyissä kisoissa finaaliin ja lopulta neljänneksi.

Joukkueen valmentajien Stiina Keskisen ja Sohvi Tannijärven mukaan tason nousu on tulosta pitkäjänteisestä seuratyöstä Jyväskylässä. JSA on ollut oma seuransa vuodesta 2012 lähtien, ja sitä ennen cheerleadingia on harrastettu useiden monilajisten seurojen alaisuudessa jo vuodesta 1986.

– Helsingissäkin seurat ovat toimineet pitkään ja olleet aina suuria, mutta me olemme vasta nyt kasvaneet aika isoksi, sanoo Tannijärvi.

JSA on kasvanut tasaiseen tahtiin vuosien varrella. Vuonna 2012 harrastajia oli noin 300, ja nyt määrä on yli tuplaantunut. Harrastajia on jo yli 650. Määrä kasvaa syksyllä jälleen, kun uusia joukkueita perustetaan mini- ja juniori-ikäisille.

Jyväskylä on noussut yhdeksi Suomen suurimmista cheerleading-kaupungeista Helsingin, Tampereen ja Turun rinnalle.

– Tämä on selvästi nousujohteinen laji. Kaikkialla on hurja kasvu käynnissä, kertoo JSA:n hallituksen puheenjohtaja Jonna Viitanen.

Jyväkyläläisseuraan virtaa harrastajia koko maakunnasta. Lähimmät seurat löytyvät vasta Mikkelistä ja Leppävirralta.

Lajin kasvu on auttanut myös naisten edustusjoukkuetta.

– Se helpottaa meitä, että on valinnanvaraa, kun kootaan joukkuetta. Aiemmin on voinut olla sellainen tilanne, että on täytynyt ottaa kaikki, ketkä hakevat, sanoo Sohvi Tannijärvi.

Nyt ykkösjoukkueeseen pääsevät potentiaalisimmat.

Toisaalta huipputasolle nousemista on auttanut se, että yli 30-henkisessä joukkueessa vaihtuvuus on pysynyt melko pienenä.

Usein lupaavat nuoret muuttavat mielellään Helsinkiin cheerleadingin ja opiskelujen perässä, mutta näin ei ole käynyt Venuksessa.

– He ovat halunneet tehdä sen työn täällä yhdessä joukkueena. Varsinkin tänä vuonna pääsimme aika lailla jatkamaan siitä, mihin jäimme viime kauden lopussa, sanoo Tannijärvi.

Keskinen ja Tannijärvi ovat valmentaneet Venusta vuodesta 2016.

Valmentajien mukaan Venus erottuu muista siinä, että joukkue on fyysisesti vahva.

Kolme vuotta sitten valmentajien vaihtuessa mukaan tuli myös fysiikkavalmentaja Mika Leistiö, jonka kanssa fysiikkaharjoittelu on noussut uudelle tasolle.

– Se on auttanut todella paljon. Emme varmasti olisi muuten tässä kunnossa ja pystyisi tekemään noin vaikeita taitoja ja nopeatempoisia ohjelmia, sanoo urheilija Nelli Immonen.

– Vaikka ohjelma on sinänsä lyhyt eli 2 ja puoli minuuttia, se on todella nopeatempoista.

Hapenottokyky ja kestävyyskunto ovat kaikille urheilijoille tärkeitä, mutta niiden lisäksi Immosen mukaan eri rooleissa tarvitaan erilaisia ominaisuuksia.

– Nostajat tarvitsevat voimaa nostamiseen ja nousijat vartalonhallintaa, hän kertoo.

Hyvä kehonhallinta ja peruskunto kaikilla auttavat myös siihen, että uudet taidot voi oppia entistä nopeammin.

– Olemme huomanneet, että fysiikkaharjoittelussa oikeisiin asioihin keskittyminen on vienyt pitkälle tässä kolmen vuoden aikana, kertoo Stiina Keskinen.

EM-kisoista palautunut Venus on nyt aloittanut syyskautensa, jolla tavoitteena on päästä SM-karsintojen kautta jälleen SM-kisoihin.Tällä hetkellä joukkue testaa uusia vaikeampia taitoja, joista osa otetaan mukaan syksyn ohjelmaan. Esimerkiksi jos aiemmin jokin liike tehtiin hartiakorkeudelta, nyt sitä harjoitellaan pään yläpuolelta.

Vaikka ensisijainen tavoite joukkueella on tehdä hyvä ohjelma, voi menestystä odottaa jatkossakin. Esimerkiksi EM-kisoihin olisi kova halu päästä uudelleenkin.

– Koska tämä ei ollut meille mitään hyvää tuuria, vaan kovalla työllä ansaittua, sanoo valmentaja Keskinen.