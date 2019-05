Chelsea nappasi paikan Mestarien liigaan – Tottenhamillakin paikka lähellä kilpailijoiden rähmittyä tasapelit

Taisto kahdesta Mestarien liigaan oikeuttavasta paikasta jalkapallon Englannin Valioliigassa kävi kuumana sunnuntain kolmessa pelissä, ja lopputulemana oli Chelsean riemu sekä Arsenalin ja Manchester Unitedin synkeys.

Chelsea nousi sarjassa kolmanneksi ohittaen lauantaina pelinsä hävinneen Tottenhamin, kun se voitti Watfordin 3–0. Illalla varmistui sitten se, että Chelsea ei sarjan neljän kärjestä enää putoa, joten seura on varmasti mukana ensi kauden Mestarien liigassa.

Chelsea oli sarjan puolivälin joukkueen Watfordin kanssa maaleitta aina toisen puoliajan alkuun, mutta Ruben Loftus-Cheekin ja David Luizin osumat ratkaisivat voiton kotijoukkueelle. Gonzalo Higuain täydensi vielä loppulukemat, ja Chelsea on 71 pisteellään pisteen edellä Tottenhamia ennen ensi sunnuntaina pelattavaa päätöskierrosta.

Manchester United on 66 pisteellään ulkona top neljä -sijoista. Joukkue johti sarjajumbo Huddersfieldia Scott McTominayn varhaisella osumalla, mutta kotiyleisön Huddersfieldissa riemastutti Isaac Mbenza 1–1-tasoituksellaan.

Piste oli Huddersfieldille vasta kauden 15:s. Se pelaa ensi kaudella kakkostaso mestaruussarjassa, jonne Valioliigasta putoavat myös Fulham ja Cardiff.

Sunnuntain iltapelissä sitten Arsenal toisti ManU:n muutamaa tuntia aiemmin kokeman rähmimisen. Kotonaan pelanneet Tykkimiehet johtivat peliä Pierre-Emerick Aubameyangin osuttua rangaistuspotkusta 9. minuutilla, mutta sarjassa viimeisen säilyjän paikalla oleva Brighton nousi 1–1-lopputulokseen Glenn Murrayn pilkkumaalilla 61. minuutilla.

Arsenal lähtee päätöskierrokseen kolme pistettä ikivihollistaan Tottenhamia perässä, mutta Tottenhamilla on selkeästi parempi maaliero. Päätöskierroksella Arsenal kohtaa vieraissa Burnleyn ja Tottenham kotonaan Evertonin. Arsenalin kirkkaampi toivo rahakkaaseen Mestarien liigaan on Eurooppa-liiga, jossa se on taistelemassa finaalipaikasta. Eurooppa-liigan voittaja saa paikan ensi kauden Mestarien liigan lohkovaiheeseen.