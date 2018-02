Chicago Bullsin pelaajat yrittävät löytää samalle sivulle

Chicago Bullsilla on menossa synkempi vaihe koripalloliiga NBA:ssa. Chicago kärsi jo viidennen peräkkäisen tappionsa tiistain ja keskiviikon välisenä yönä Suomen aikaa, kun Charlotte Hornets oli vahvempi kotiareenallaan 118–103.

Sarjataulukossa Charlotte on Chicagoa vain pari sijaa ylempänä, ja vieraat pysyivätkin "herhiläisten" kyydissä läpi avauspuoliajan. Toisella puoliajalla Charlotte kuitenkin terävöitti peliään entisestään eikä Chicago pystynyt enää vastaamaan kotijoukkueen kiihtyneeseen pistetehtailuun.

Reilut 32 minuuttia peliaikaa kellottanut suomalaistulokas Lauri Markkanen heitti ottelussa 11 pistettä, napsi seitsemän levypalloa ja otti kaksi riistoa. Markkanen pussitti yhdestätoista pelitilanneheitostaan viisi sisään. Neljästä kolmosesta onnistui tällä kertaa yksi. Laituri pääsi esittelemään yleisölle myös yhden jykevän donkin.

"Turhauttavaa"

Chicagon paras pistemies oli edellisessä ottelussa huilivuorossa ollut takamies Zach LaVine 21 pisteellään. Huolestuttavaa Chicagon kannalta oli se, että LaVine (–20), Markkanen (–19) ja pelintekijä Kris Dunn (–18) merkkauttivat ottelun isoimmat pakkaslukemat plus-miinustilastossa.

– Se on turhauttavaa. Meidän pitää löytää kemia. Minä ja Kris emme ole vielä samalla sivulla. Samoin minä ja Lauri yritämme opetella yhteistä säveltä. Lauri on vasta 20-vuotias poika ja itse olin poissa puoli kautta. Tässä on monta tekijää, joiden vuoksi olemme vasta menossa samalle sivulle, LaVine kertoi Chicago Tribunen mukaan.

Ennen Charlotte-ottelua LaVine, Dunn ja Markkanen olivat pelanneet yhdessä ainoastaan kuusi peliä ja 104 minuuttia. Chicagon päävalmentaja Fred Hoibergilta löytyi luottoa siihen, että kyseinen kolmikko onnistuu jatkossa paremmin ollessaan samaan aikaan parketilla.

– He ovat kykeneviä tekemään niin, Hoiberg sanoi.

Chicagon kausi jatkuu seuraavaksi kotiottelulla Dallas Mavericksia vastaan lauantaiaamuna Suomen aikaa.

LeBron Jamesilla ennätyksellinen helmikuu

Cleveland Cavaliersia edustava tähtipelaaja LeBron James teki NBA-historiaa tiistain ja keskiviikon välisenä yönä Suomen aikaa. 33-vuotiaasta Jamesista tuli liigan historian vanhin pelaaja, joka on pystynyt tilastoimaan kalenterikuukauden keskiarvokseen tripla-tuplan.

Aiemmin ennätystä piti hallussaan Wilt Chamberlain, joka ylsi vastaavaan saavutukseen maaliskuussa 1968 31-vuotiaana.

James tehoili helmikuun kymmenessä ottelussa keskiarvoikseen 27 pistettä, 10,5 levypalloa ja 10,5 korisyöttöä.

Helmikuun viimeisessä pelissä Brooklyn Netsiä vastaan James kuritti vastustajaa 31 pisteellä, 12 levypallolla ja 11 korisyötöllä. Cleveland voitti ottelun 129–123. Jamesilla on kasassa tältä kaudelta 12 tripla-tuplaa. Koko uralla niitä on kertynyt jo 67.

Jamesista tuli Brooklyn-pelissä myös kautta aikain ensimmäinen NBA-pelaaja, joka on yltänyt 30 000 pisteeseen, 8 000 levypalloon ja 8 000 korisyöttöön.