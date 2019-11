Chicago sai selkäsaunan kotiparketillaan, Markkanen ylsi kymmeneen pisteeseen

Koripallon NBA-liigassa Lauri Markkasen Chicago Bulls kaatui selvin lukemin Portlandin käsittelyssä. Chicagon isännöimä ottelu päättyi selkäsaunaan luvuin 117–94.

Markkasen kirjattiin ottelussa kymmenen pistettä. Suomalainen osui kolmen pisteen kaaren takaa kaksi kertaa, sai yhden levypallon ja syötti kolme kertaa.

Markkasen pistesaaliit ovat jääneet kahdessa aiemmassakin ottelussa vaisuiksi. Edellisessä ottelussa Charlottea vastaan Markkanen teki ainoastaan kolme pistettä, Miami-ottelusta pisteitä kertyi yhdeksän.

Kautta on takana 18 ottelua, ja suomalainen on tehnyt seitsemässä ottelussa 10 pistettä tai vähemmän. Markkasen ottelun keskimääräinen pistesaldo on tähän mennessä 13,8, kun se edelliskaudella oli 18,7 pistettä.

Ottelun paras pistemies oli Portlandin Carmelo Anthony. Hän nakutti yhteensä 25 pistettä. Chicagon tehokkain pelaaja oli illan ottelussa Zach LaVine 18 pisteellä.

Bullsin tilastoon merkittiin ottelusta kauden 12. tappio. Joukkue on itäisen lohkon 12. sijalla. Vastustaja Portland on läntisessä lohkossa yhtä kaukana kärjestä.

Sacramenton Hield takoi 41 pistettä

Kierroksen muissa otteluissa nähtiin näyttäviä suorituksia. Sacramento Kingsin Buddy Hield heilutti korisukkaa tuon tuosta ja teki ottelussa yhteensä 41 pistettä. Kolmen pisteen heittoja 26-vuotiaalle Hieldille kirjattiin peräti 11 kappaletta, ja osumatarkkuuskin kaaren takaa oli yli 50 prosenttia.

Hieldin soolonäytöt eivät kuitenkaan riittäneet, vaan Boston Celtics nipisti voiton yhdellä pisteellä lukemin 103–102.

Yöllä ottelunsa pelasi myös läntistä lohkoa johtava Los Angeles Lakers, joka selätti San Antonio Spursin. Lakersin LeBron James takoi ottelussa 33 pistettä. Itäisen lohkon kärjessä oleva Milwaukee Bucks lujitti niin ikään johtoaan peittoamalla Utahin.