Chicagon Määtälle syöttöpiste kahden ottelun NHL-kierroksella

Chicago Blackhawksin Olli Määttä kuittasi syöttöpisteen, kun chicagolaiset kävivät voittamassa kotijoukkue Montreal Canadiensin 4–1 kahden ottelun jääkiekon NHL-kierroksella.

Määtän syöttö johti osaltaan Zack Smithin toiseen maaliin ottelun ensimmäisessä erässä. Blackhawksin maalintekijöinä kunnostautuivat myös Alex DeBrincat ja Drake Caggiula.

Canadiensin ainoan maalin teki Philip Danault toisessa erässä.

Bluesilla takana yhdeksän kotivoittoa

Illan toisessa ottelussa Philadelphia Flyers otti jatkoajalla voiton St. Louis Bluesin vieraana maalein 4–3. Jatkoaikavoiton ratkaisi Flyersille Jakub Voracek.

Bluesillla oli takanaan yhdeksän kotivoiton putki, jonka Flyers pääsi nyt katkaisemaan. Pelin kolmannen erän alussa Flyers siirtyi 3–1-johtoon.

– Olimme siinä tilanteessa pettyneitä. Oli kuitenkin luottamusta siihen, että pystymme pääsemään takaisin peliin. Tarvitsemme seuraavassa pelissä vastareaktion, sillä tämä ilta ei ollut tarpeeksi hyvä, Bluesin toisen maalin tehnyt hyökkääjä Ryan O'Reilly sanoi joukkueen Twitter-tilin mukaan pelin jälkeen.

– Toinen joukkue alkoi tehdä parempia valintoja kuin me. He nousivat nopeasti toisessa erässä, emmekä me pystyneet vastaamaan siihen yhtä hyvin kuin yleensä, Alexander Steen komppasi joukkuetoveriaan.

St. Louis pitää hallussaan NHL:n läntisen lohkon kärkipaikkaa. Toisella sijalla on Dallas Stars ja kolmantena Arizona Coyotes.

Itäistä lohkoa johtaa Washington Capitals kannoillaan Boston Bruins ja Pittsburgh Penguins.