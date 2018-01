City ennätykseensä: Laporte Bilbaosta 65 miljoonalla eurolla

Jalkapallon Englannin Valioliigan kärkijoukkue Manchester City rikkoi siirtoennätyksensä tiistaina, kun ranskalaispuolustaja Aymeric Laporten hankinta Espanjan liigan Athletic Bilbaosta virallistettiin. Mediatietojen mukaan City pulittaa 23-vuotiaasta 57 miljoonaa puntaa eli noin 65 miljoonaa euroa.

Seuran aiempi ennätys oli 55 miljoonan punnan kauppa keskikenttämies Kevin de Bruynesta vuonna 2015. Laporte on Cityn kuudes hankinta tällä kaudella, ja etenkin puolustustaan seura on lujittanut oikein urakalla: Laporten myötä City on käyttänyt puolustajiin viime kauden päättymisen jälkeen 190 miljoonaa puntaa eli 216 miljoonaa euroa.

Toppari Laporten sopimus ulottuu vuoteen 2023. Bilbaossa hän pelasi edustusryhmässä viisi vuotta, mutta Ranskan maajoukkueessa debyytti on vielä tekemättä.