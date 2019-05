City haluaa voittaa maailman vanhimman jalkapallokilpailun – tässä jutussa esitellään myös muita klassikkokilpailuja

Manchester City ja Watford pelaavat lauantaina Englannin cupin finaalissa. Vaikka cup on monien jalkapallokilpailuiden paineessa menettänyt ison osan hohdostaan, on finaalipäivä yhä merkityksellinen Britanniassa.

Perinteikkään cupin innoittamana tässä jutussa listataan urheiluvanhuksia, jotka ovat jokseenkin muuttumattomina voimissaan yhä tänä päivänä.

1 Jalkapallon Englannin cup

Aloitetaan jo mainitusta cupista, joka viralliselta nimeltään on The Football Association Challenge Cup eli FA Cup. Kyseessä on maailman vanhin jalkapallokilpailu. Ensimmäinen cupin mestari ratkaistiin kaudella 1871–72, jolloin voittoa juhli lontoolainen amatööriseura Wanderers. Cup oli useita vuosia merkittävin kilpailu Englannissa, sillä liigamestaruudesta alettiin pelata vasta kaudella 1888–89 ja pitkään sen jälkeenkin cup oli arvostuksessa edellä.

Nykyisin FA Cup voi aavistuksen huonosti, sillä suurseurat säästelevät parhaita pelaajien etenkin cupin alkukierroksilla. Siitä huolimatta mestari on useimmiten löytynyt isojen seurojen (Manchester City ja United, Liverpool, Arsenal, Chelsea) joukosta lähes joka vuosi. 2000-luvulla näiden lisäksi vain Wigan ja Portsmouth ovat cupin voittaneet.

Englannin cupiin on kuitenkin historian aikana kuulunut urheiluromantiikka suurine yllätyksineen. Finaaleissa niistä herkullisin lienee keväältä 1988, kun Wimbledon yllätti Liverpoolin 1–0.

Tähän yllätyksellisyyden romantiikkaan Watford pyrkii lauantaina tarttumaan.

2 Oxfordin ja Cambridgen soutukilpailu

Englannin vanhojen yliopistojen välisellä voimien mittelöllä on jo liki 200-vuotinen historia, sillä ensimmäinen kilpailu käytiin jo kesällä 1829. Alkuaikoina kisaa ei joka vuosi käyty, mutta vuoden 1856 (!) jälkeen perinteen ovat katkaisseet vain sotavuodet. Naisetkin aloittivat oman soutunsa vuonna 1927.

Kilpailu käydään keväisin kahdeksanmiehisin joukkuein Lontoossa Thames-joella 4,2 mailin matkalla. Cambridge on voittanut 84 kertaa ja Oxford 80 kertaa. Vuonna 1877 voittajaa ei löydetty. Tarinoiden mukaan Oxford oli hieman aiemmin maalissa, mutta yli 70-vuotias yksisilmäinen päätuomari John Phelps ei eroa nähnyt. Väitetään tosin, että nämä tarinat ovat lähteneet liikkeelle oxfordilaisten suunnalta.

3 Pyöräilyn Ranskan ympäriajo

Kestävyysklassikko ei aivan ole 1800-luvun tuote, sillä ensimmäisen kerran Ranskan ympäri poljettiin vuonna 1903, jolloin ykköseksi urakoi Maurice Garin. Italiassa vastaava, tänä vuonna parhaillaan menevä oleva kilpailu, lähti käyntiin vuonna 1909.

Le Tour de France on ollut alusta lähtien todellinen kestävyyskoe, yli 3 000 kilometrin osaksi vuoristossa kulkeva tuskien taival. Kovuus on johtanut myös siihen, että erilaiset huijauskeinot ovat olleet ympäriajossa aina mukana. Se, mitä on käytetty, on hieman vaihdellut, mutta alusta asti lääkkeet, huumeet ja piristeet ovat kuuluneet monien pyöräilijöiden työkalupakkiin.

4 Bostonin maraton

Useilla kaupunkimaratoneilla on vuosikymmenten perinteet. Bostonissa aloitettiin jo 1800-luvulla, sillä John J. McDermott juoksi ensimmäisen kilpailun voittoon vuonna 1897 ja sen jälkeen on kilpailtu joka vuosi.

Pitkään Bostonissa käytiin maratonin ykköstapahtuma, jonka ykkössijaa arvostettiin jopa enemmän kuin olympiavoittoa. Suomalaisittain Bostonin suurin sankari on peräti kolmesti (1959, 1961, 1962) voittoon juossut jyväskyläläislähtöinen Eino Oksanen.

Viime vuosina Bostonin arvostus on laskenut, sillä reitti ei ole nykyisin ennätyskelpoinen, koska lähtö sijaitsee maalia 146 metriä korkeammalla. Vuonna 2013 Bostonin maraton joutui hieman isompiin otsikoihin, kun maalilinjan lähettyvillä räjähti kaksi pommia, jotka tappoivat kolme ihmistä.

5 Wimbledonin tennisturnaus

Palataan vielä Lontooseen. Todellinen kesäklassikko, Wimbledonin tennisturnaus, pelattiin ensimmäisen kerran vuonna 1877. Ensimmäiseksi voittajaksi pelasi Spencer Gore. Myös naiset otettiin varhain mukaan. Naisten kaksinpeli oli mukana ohjelmassa jo kesällä 1884.

Wimbledonissa on pyritty pitämään perinteistä kiinni. Esimerkiksi pelaajilla on yksiselitteinen pukukoodi, jonka mukaan pelaajalla pitää lähes kokonaan valkoinen asu. Kuninkaallisia on usein seuraamassa otteluita ja tapana on, että turnauksessa nautitaan mansikoita ja kermavaahtoa.