City ja Liverpool porskuttavat Valioliigan kärjessä – Eden Hazardin maali ei riittänyt Chelsealle voittoon

Belgialaistähti Eden Hazard on osoittanut lukemattomia kertoja olevansa Chelsealle huipputärkeä pelaaja. Tällä kaudella Hazard on viimeistellyt jalkapallon Englannin Valioliigassa kuusi maalia, kun Chelsealla on takanaan seitsemän ottelua.

Lauantaina Hazard laukoi takanurkkaan ottelun avausosuman, kun kotijoukkue Chelsea pelasi kärkipelissä Liverpoolin kanssa 1–1-tasatuloksen. Valioliigan maalipörssin kärjessä oleva belgialainen juhli osumaansa 25. peliminuutilla.

Chelsean riemu loppui kuitenkin ottelun päätösminuuteilla, kun Daniel Sturridge tykitti komealla kaukovedolla Liverpoolin tasoihin.

Tasatulos nosti kuusi avausotteluaan voittaneen Liverpoolin 19 pisteeseen. Joukkue on tasapisteissä sarjakärki Manchester Cityn kanssa. City kukisti lauantaina kotonaan Brightonin 2–0.

Manchesteriläisten avausosumasta vastasi ensimmäisellä puoliajalla Raheem Sterling, joka ohjasi pallon maalin edestä verkon perukoille. Ottelun loppunumerot iski toisella jaksolla Sergio Agüero.

Chelsea on sarjakolmosena kaksi pistettä Cityä ja Liverpoolia perässä.

ManUn alakulo kasvoi

Manchesterin toisella suurseuralla eli Manchester Unitedilla riittää tuskaa. Lauantaina West Ham voitti kotonaan ManUn 3–1.

Jose Mourinhon valmentama ManU on sarjassa vasta kymmenentenä kerättyään seitsemästä ottelustaan kymmenen pistettä.

West Ham siirtyi johtoon viidennellä peliminuutilla, kun Felipe Anderson ohjasi pallon maalin edestä verkon perukoille. Lontoolaisryhmän toinen osuma nähtiin avauspuoliajan lopussa kulman jälkitilanteesta, kun pallo meni ManUn Victor Lindelöfistä omaan maaliin.

Toisella puoliajalla molemmat joukkueet onnistuivat viimeistelyssä kertaalleen. Paine Mourinhon hartioilla kasvaa koko ajan, sillä ManU putosi tiistaina liigacupista.

– Yksi maaleista oli paitsio, toinen oma osuma ja kolmas tuomarivirhe, mutta ensi peliimme meidän täytyy saada parempi alku, Mourinho purnasi BBC:lle.

Arsenal kukisti kotonaan Watfordin 2–0, Everton kotonaan Fulhamin 3–0, Wolverhampton kotonaan Southamptonin 2–0, Tottenham kaatoi vieraissa Huddersfieldin 2–0 ja Leicester vieraissa Newcastlen 2–0.